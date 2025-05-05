«Он свободный, я свободная»: Нюшу заподозрили в интрижке с Олегом Майями

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)
Певец Олег Майями намекнул на чувства к исполнительнице Нюше. Напомним, что совсем недавно его подозревали в романе с телеведущей Ольгой Бузовой.
Майями стал новым участником шоу «Сокровища императора», в котором за главный приз также борется Нюша. После первого же испытания исполнитель дал понять, что неравнодушен к сопернице, а также не стал скрывать, что пришёл на проект не только ради денег, но и за новыми отношениями.
Примечательно, что ведёт программу Ольга Бузова, с которой ещё пару месяцев назад Олегу приписывали роман. Однако это не помешало ему заигрывать с Нюшей.
К слову, певица не стала игнорировать знаки внимания Майями, заявив, что не видит ничего плохого в их флирте.
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*запрещён в РФ
Примечательно, что ведёт программу Ольга Бузова, с которой ещё пару месяцев назад Олегу приписывали роман. Однако это не помешало ему заигрывать с Нюшей.
К слову, певица не стала игнорировать знаки внимания Майями, заявив, что не видит ничего плохого в их флирте.
«Он свободный, я свободная. Мы немного пофлиртовали», – отметила Нюша.При этом сестра певицы негативно отнеслась к поведению артиста, заявив, что он поступает как ребёнок. Однако Майями, судя по всему, настроен решительно и уже называет Нюшу своей возлюбленной, правда пока в шутку.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова