«Это квест»: Ханна рассказала, как улетела из Дубая на фоне напряжения на Ближнем Востоке

07 марта 2026, 17:05

Ханна с трудом покинула Дубай из-за отмены рейсов

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна рассказала, что смогла вылететь из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам артистки в соцсетях, сама поездка в аэропорт и посадка на рейс превратились в настоящий «квест».