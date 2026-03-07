«Это квест»: Ханна рассказала, как улетела из Дубая на фоне напряжения на Ближнем Востоке
Певица Ханна рассказала, что смогла вылететь из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам артистки в соцсетях, сама поездка в аэропорт и посадка на рейс превратились в настоящий «квест».
Исполнительница объяснила, что билеты у неё были куплены на 6 марта, однако в предыдущие дни многие рейсы отменяли. Из-за этого до последнего момента не было уверенности, что самолёт всё-таки отправится.
Тем не менее их рейс, по словам Ханны, вылетел по расписанию, несмотря на массовые отмены.
Сложности возникли уже в аэропорту: певица путешествовала с группой из десяти человек. На регистрации им сообщили, что пассажиров с билетами эконом-класса могут не пустить на борт из-за ограничений.
Артистка настояла, чтобы вся её команда смогла улететь вместе с ней, и в итоге группе всё же удалось попасть на самолёт.
