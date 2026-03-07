«Её не узнать»: внешность Ирины Шейк на красной дорожке вызвала споры в Сети
40-летняя супермодель Ирина Шейк оказалась в центре обсуждений в соцсетях после недавнего выхода на красную дорожку премии The Actor Awards. Об этом сообщает Super.
Пользователи Сети заметили изменения во внешности модели и начали активно обсуждать, как она выглядит сейчас. Некоторые комментаторы признались, что сначала даже не сразу узнали Шейк.
В интернете также появилась версия, что модель могла прибегнуть к помощи пластических хирургов. По мнению части пользователей, она могла сделать коррекцию нижних век, из-за чего её взгляд стал более выразительным.
Впрочем, поклонники разделились во мнениях: одни считают, что изменения связаны лишь с макияжем, освещением и возрастом, другие уверены, что внешность модели действительно изменилась.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России