«Я переживаю»: Юлия Барановская рассказала о восстановлении после двух операций

15 ноября 2025, 11:55

Барановская призналась, что идёт на поправку, но пока соблюдает строгую диету

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Юлия Барановская впервые прокомментировала своё состояние после экстренной госпитализации и двух операций, которые ей сделали во время съёмок на Ямале.





В беседе с корреспондентом Super телеведущая отметила, что чувствует себя лучше, но восстановление требует дисциплины.





«С каждым днём всё лучше и лучше. Держу строгую диету. Но сегодня у меня достаточно прозрачное платье — я всё переживаю, что шов будет виден», — рассказала Барановская.