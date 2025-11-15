«Я переживаю»: Юлия Барановская рассказала о восстановлении после двух операций
Барановская призналась, что идёт на поправку, но пока соблюдает строгую диету
Юлия Барановская впервые прокомментировала своё состояние после экстренной госпитализации и двух операций, которые ей сделали во время съёмок на Ямале.
В беседе с корреспондентом Super телеведущая отметила, что чувствует себя лучше, но восстановление требует дисциплины.
«С каждым днём всё лучше и лучше. Держу строгую диету. Но сегодня у меня достаточно прозрачное платье — я всё переживаю, что шов будет виден», — рассказала Барановская.Телеведущую доставили в больницу после резкой боли в животе; осложнения проявились спустя время после родов. Медикам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству — абдоминопластика была рекомендована ещё после появления третьего ребёнка.
На реабилитацию у Юлии ушло около 10 дней, и сейчас она уже вернулась к работе. Из больницы на Ямале Барановская отправилась домой вместе с мамой, которая помогала ей во время лечения.