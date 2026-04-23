«Это мировой уровень!»: Лолита в восторге от шоу Элджея
Лолита похвалила концерт Элджея и российских артистов
Певица Лолита Милявская поделилась впечатлениями от сольного концерта Элджей, отметив высокий уровень современных выступлений российских артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время гала-ужина «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение» она заявила, что нынешние шоу стали зрелищнее, чем в 2000-е годы, и подчеркнула, что концерт Элджея можно назвать выступлением мирового уровня.
«Мне кажется, что сейчас номера круче (чем в нулевых). Вы видели шоу Элджея?! Вот это мировой уровень!», — поделилась Лолита.Кроме того, артистка отдельно отметила успехи Юлии Zivert, добавив, что в стране сегодня достаточно талантливых исполнителей, которыми можно гордиться.