«Это мировой уровень!»: Лолита в восторге от шоу Элджея

23 апреля 2026, 21:47

Лолита похвалила концерт Элджея и российских артистов

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская поделилась впечатлениями от сольного концерта Элджей, отметив высокий уровень современных выступлений российских артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Во время гала-ужина «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение» она заявила, что нынешние шоу стали зрелищнее, чем в 2000-е годы, и подчеркнула, что концерт Элджея можно назвать выступлением мирового уровня.





«Мне кажется, что сейчас номера круче (чем в нулевых). Вы видели шоу Элджея?! Вот это мировой уровень!», — поделилась Лолита.