«Хочу дом на море!»: Люся Чеботина вдохновилась примером Прохора Шаляпина
Певица Люся Чеботина рассказала о своих желаниях и отношении к подаркам, признавшись, что чаще всего исполняет собственные мечты сама — в том числе покупает себе украшения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако, по её словам, есть особенное желание, которое она хотела бы получить именно в подарок. Артистка поделилась, что мечтает о доме у моря и в этом вдохновляется Прохором Шаляпиным, который известен своей любовью к комфортной жизни.
На гала-ужине «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение» Чеботина также обратилась к поклонницам с советом не откладывать желания на потом: по её мнению, при возможности стоит радовать себя и позволять маленькие роскоши, ведь «настоящие королевы» должны чувствовать себя соответствующе.
