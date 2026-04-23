«Предложил мизинчик»: Артемий Лебедев извинился перед Иванченко «по-настоящему»

23 апреля 2026, 17:58

Артемий Лебедев встал на защиту ведущей Олеси Иванченко из-за травли в соцсетях

Артемий Лебедев в личном блоге призвал публику не травить Олесю Иванченко после скандального выпуска «Натальной карты» с его участием.





Некоторые зрители посчитали, что ведущей не стоит быть такой ранимой, ведь она работает в шоу-бизнесе. Дизайнер отметил, что у 30-летней артистки ещё нет иммунитета к критике.



Кроме того, Лебедев рассказал, что после съёмок попросил у Иванченко прощения и показал фото в доказательство.

«Прямо после съёмок я подошёл к ней, извинился по‑настоящему и предложил мизинчик. Это самый искренний и нежный способ извиниться из известных мне. После мизинчика нет обид. Поэтому просьба: шоу‑бизнес — шоу‑бизнесом, но не смейте обижать девочку. Ей правда тяжело», — написал он.