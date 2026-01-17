«Организм не выдержит»: Филипп Киркоров раскрыл секрет паузы в карьере
Певец Филипп Киркоров объяснил паузу в работе заботой о здоровье
Певец Филипп Киркоров объяснил паузу в карьере заботой о здоровье. Об этом он рассказал в интервью для «Антенны-Телесемь».
Певец сообщил, что теперь чувствует себя хорошо и готовится к новому шоу. Он использует время для восстановления сил.
На предстоящих концертах 27 и 28 февраля Киркоров сохранит пиротехнику, несмотря на инцидент весной в Петербурге.
«Я совершенно не собираюсь отказываться от ярких и эффектных сценических решений. <…> Главное — чтобы всё прошло безопасно и мои выступления оставались такими же впечатляющими», — сказал он.Филипп отметил, что для поддержания формы он не сидит на диетах, а регулярно тренируется.
«Занимаюсь в тренажерном зале, стою в планке каждый день по пять минут. Нужно следить за собой постоянно, особенно если ты публичная личность», — отметил артист.При этом он иногда позволяет себе отдых, чтобы организм не перегружался.