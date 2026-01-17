«Организм не выдержит»: Филипп Киркоров раскрыл секрет паузы в карьере

17 января 2026, 18:15

Певец Филипп Киркоров объяснил паузу в работе заботой о здоровье

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров объяснил паузу в карьере заботой о здоровье. Об этом он рассказал в интервью для «Антенны-Телесемь».





Певец сообщил, что теперь чувствует себя хорошо и готовится к новому шоу. Он использует время для восстановления сил.



На предстоящих концертах 27 и 28 февраля Киркоров сохранит пиротехнику, несмотря на инцидент весной в Петербурге.

«Я совершенно не собираюсь отказываться от ярких и эффектных сценических решений. <…> Главное — чтобы всё прошло безопасно и мои выступления оставались такими же впечатляющими», — сказал он.

«Занимаюсь в тренажерном зале, стою в планке каждый день по пять минут. Нужно следить за собой постоянно, особенно если ты публичная личность», — отметил артист.