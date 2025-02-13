«Это могло очень плохо закончиться»: Стася Милославская раскрыла, кто из актеров спас ей жизнь

Стася Милославская (Фото: Инстаграм* @milostassii)
Во время работы в Мурманской области со Стасей Милославской приключилась страшная ситуация — она чуть не лишилась жизни, сообщил «Пятый канал».
Стася рассказала, что сани, на которых она с Дмитрием Чеботаревым ехала при помощи собачьей упряжки, вдруг перевернулись. Основной проблемой было не само падение, а другая повозка, которая ехала прямо на артистов на огромной скорости.
Стася выразила огромную благодарность актеру и подчеркнула, что он ее спас.
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«У него сработал то ли отцовский какой-то инстинкт, то ли просто у него быстрая реакция. Он меня за шкирку оттащил и спас, потому что эта повозка, эти собаки могли проехаться по мне. А там были железные балки, которые могли ударить мне в голову, в спину, и это могло очень плохо закончиться», — откровенничала Милославская.
Стася выразила огромную благодарность актеру и подчеркнула, что он ее спас.
«Мы очень испугались, но все обошлось», — обратила внимание артистка.
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