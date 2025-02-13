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«Поёт только для близких людей»: продюсер раскрыл гонорар Вики Цыгановой

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Продюсер Павел Рудченко раскрыл гонорар певицы Вики Цыгановой и отметил, что она даёт концерты только для близких людей и проверенных заказчиков.


Рудченко подчеркнул, что, несмотря на узкую аудиторию, выступления артистки имеют спрос. Она зарабатывает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт.

Ранее в этот день Цыганова возмутилась, что Кате Лель присвоили звание заслуженной артистки России. Известно, что сама Виктория долго шла к получению этого звания, но так и не смогла его добиться, поэтому летом прошлого года объявила, что больше и не будет пытаться.

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Инес стоит насторожиться: Брэда Питта застали за поцелуями с известной блондинкой
13 февраля 2025, 21:37

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Три года назад Брэд Питт вступил в отношения с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. 32-летняя возлюбленная актера настроена серьезно, как и он сам. Пока пара не может сыграть свадьбу из-за разногласий по брачному договору. Ситуацию усложнила и новая роль артиста, для которой ему пришлось целоваться с актрисой Керри Кондон.
Компания Warner Bros. Pictures показала видео с кадрами из новой картины с участием экс-супруга Анджелины Джоли. В ленте под рабочим названием «Формула-1» Брэд исполнил роль гонщика. Не обошлось в фильме и без пикантных сцен — артист страстно целовал 42-летнюю ирландскую актрису, отметила газета Daily Mail.

Кстати, многие поклонники Брэда Питта обратили внимание, что между актерами на съемочной площадке возникла настоящая химия. Их чувства было сложно отличить от настоящих. Судя по всему, артисты так сильно вжились в роль, что перенесли чувства в реальную жизнь. Тогда избраннице звезды «Бойцовского клуба» стоит поволноваться.

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Анна Седокова сообщила о дыре в сердце после гибели Яниса Тиммы

«Поёт только для близких людей»: продюсер раскрыл гонорар Вики Цыгановой

Алсу рассказала о мести бывшим возлюбленным
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#любовь
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#фильм
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Анна Седокова сообщила о дыре в сердце после гибели Яниса Тиммы
13 февраля 2025, 21:28

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова призналась, что больше не пишет грустные песни, опасаясь, что они сбудутся. Накануне Дня святого Валентина певица высказалась о своём состоянии после смерти бывшего супруга.
Седокова отметила, что приняла решение писать только счастливые песни. Однако это даётся ей тяжело, поскольку она не умеет писать подобные тексты.

«И вот завтра день большой любви, который я встречаю с огромной дырой в сердце. И я правда не знаю, как жить дальше», – написала исполнительница.
Пост она сопроводила архивной записью с репетиции, на которой исполняет композицию «На воле» 2018 года. В песне есть следующие строчки: «Я боюсь проснуться без тебя; Я боюсь, что ты поверишь людям; Развела нас зимушка-зима»..

Бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, умер 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Его тело обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Одной из версий случившегося рассматривается суицид. После этой трагедии Седокова была доставлена в больницу после нервного срыва.

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#суицид
#смерть
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Алсу рассказала о мести бывшим возлюбленным
13 февраля 2025, 21:10

Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)

Исполнительница Алсу рассказала прессе, сталкивалась ли с местью со стороны экс-возлюбленных и мстила ли сама. Несмотря на суды по разделу имущества с бывшим мужем Яном Абрамовым, артистка назвала себя немстительным человеком.
Исполнительница пришла на презентацию музыкального альбома звездного фотографа Владимира Широкова.

«Я вообще не мстительный, не злопамятный человек, я вообще ни на кого не держу зла никогда», — ответила Алсу на вопрос о мести.

Пресса продолжают интересоваться, какой мужчина может заинтересовать певицу и вызвать ее интерес. Выяснилось, что ни возраст, ни внешние данные не имеют значение, для Алсу первичны человеческие качества.

«Я должна почувствовать тепло, интеллект, чтобы мне было интересно и весело, чтобы он обладал чувством юмора», — процитировал StarHit Алсу.

Ранее Алсу раскрыла главные требования к будущему избраннику.

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«Жалею, что у меня нет отдельной спальни»: Валерия рассказала о семейной жизни с Пригожиным
13 февраля 2025, 20:58

Иосиф Пригожин и Валерия (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они женаты уже более 20 лет, но это не значит, что они во всём согласны друг с другом. Певица и продюсер сняли трендовых ролик и рассказали, что для них «норм» и «стрём» в отношениях.
Первый же вопрос вызвал разногласия. Валерия отметила, что считает нормальным, когда партнёры спят в разных комнатах. Иосиф же придерживается противоположного мнения.

«А если храпит твой партнер? Я иногда жалею, что у меня нет отдельной комнаты», – заявила супругу звезда.
Зато Пригожин и Валерия сошлись во мнении, что не хотят отдыхать отдельно друг от друга, и не имеют ничего против, его женщина в браке не готовит для мужа.

При этом оба они не приемлют общение с бывшими. Однако Валерия уточнила: «Смотря, с какими бывшими». Сама она прекрасно общается с бывшей супругой Пригожина и его дочкой Данаей.

Также Иосиф отметил, что любит выбирать одежду для супруги. В ответ на это Валерия отметила, что ей нравится, когда муж даёт советы, но ни в коем случае не диктует, что носить. Зато супруги осудили мужчин, которые советуют соим женщинам делать пластические операции.

«Это вообще! Кому такой муж нужен?! Пусть идёт и ищет мисс-совершенство. Это точно не наш вариант», – эмоционального отметила Валерия.
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#любовь
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«Это предательство»: Финалистка «Фабрики звезд» — о Пугачевой
Финалистка «Фабрики звезд» Ирина Ортман осудила покинувшую Россию Пугачёву
13 февраля 2025, 20:57

Ирина Ортман (Фото: Телеграм @irinaortman)

Певица Ирина Ортман, выступавшая ранее в составе женской поп-группы «Тутси» и финалистка «Фабрики звезд» подвергла критике артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции.
Ее комментарий приводит портал «Страсти». Ирина рассказала, что время от времени посещает российских бойцов на передовой с концертами и поддерживает их. Аллу Пугачеву и других уехавших из России артистов Ортман называет предателями.

«Я к ним никак не отношусь. Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась об этом в интервью: уехать из своего дома, со своей Родины, которая дала тебе все, — это предательство», — заявила певица.

В 2003 году Ирина Ортман стала финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд−3». В 2004 году Ортман стала вокалисткой группы «Тутси». С 2010 года выступает как сольная исполнительница.

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