«Поёт только для близких людей»: продюсер раскрыл гонорар Вики Цыгановой

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Продюсер Павел Рудченко раскрыл гонорар певицы Вики Цыгановой и отметил, что она даёт концерты только для близких людей и проверенных заказчиков.
Рудченко подчеркнул, что, несмотря на узкую аудиторию, выступления артистки имеют спрос. Она зарабатывает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт.
Ранее в этот день Цыганова возмутилась, что Кате Лель присвоили звание заслуженной артистки России. Известно, что сама Виктория долго шла к получению этого звания, но так и не смогла его добиться, поэтому летом прошлого года объявила, что больше и не будет пытаться.
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