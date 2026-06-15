«Это мой последний раз на сцене»: Эд Ширан объявил о паузе в карьере

15 июня 2026, 22:48

Эд Ширан шокировал фанатов заявлением о перерыве ради семьи и отцовства

Эд Ширан (Фото: Instagram* / @teddysphotos)

Эд Ширан заявил, что планирует взять паузу в музыкальной карьере после завершения текущего тура, чтобы больше времени посвятить семье и воспитанию детей. Об этом он сообщил во время концерта в Глендейле, чем удивил поклонников.





Артист отметил, что намерен сосредоточиться на роли отца и временно отойти от активной концертной деятельности.





«Это мой последний раз на сцене в ближайшее время. Я, наверное, возьму перерыв после этого тура и займусь чем-то вроде отцовства», — заявил британский певец.