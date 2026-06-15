«Это мой последний раз на сцене»: Эд Ширан объявил о паузе в карьере
Эд Ширан шокировал фанатов заявлением о перерыве ради семьи и отцовства
Эд Ширан заявил, что планирует взять паузу в музыкальной карьере после завершения текущего тура, чтобы больше времени посвятить семье и воспитанию детей. Об этом он сообщил во время концерта в Глендейле, чем удивил поклонников.
Артист отметил, что намерен сосредоточиться на роли отца и временно отойти от активной концертной деятельности.
«Это мой последний раз на сцене в ближайшее время. Я, наверное, возьму перерыв после этого тура и займусь чем-то вроде отцовства», — заявил британский певец.Напомним, у Ширана и его супруги Черри Сиборн двое детей. Значительную часть года артист провёл в гастролях по миру, включая выступления в Новой Зеландии, Австралии, Южной Америке и Северной Америке.
После завершения тура певец планирует временно приостановить выступления — это уже не первая его пауза в карьере, ранее он уже делал перерывы в работе в разные годы.