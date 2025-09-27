«Это мой секрет»: Бритни Спирс обнажилась в бассейне и посвятила пост Джастину Биберу

27 сентября 2025, 11:59

Бритни Спирс опубликовала фото без одежды и призналась, что вдохновилась Бибером

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс снова удивила поклонников — в соцсетях она выложила несколько снимков Джастина Бибера, а вместе с ними — свои откровенные кадры, сделанные под водой. На фото певица полностью обнажена. Как объяснила звезда, публикация была вдохновлена Бибером.









«Показываю Бибера, потому что он вдохновил меня сделать тату. Ты хочешь посмотреть? Это мой секрет, так что его никогда не увидеть», — написала артистка, обращаясь то ли к нему, то ли к своей аудитории.