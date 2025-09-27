«Это мой секрет»: Бритни Спирс обнажилась в бассейне и посвятила пост Джастину Биберу
Бритни Спирс снова удивила поклонников — в соцсетях она выложила несколько снимков Джастина Бибера, а вместе с ними — свои откровенные кадры, сделанные под водой. На фото певица полностью обнажена. Как объяснила звезда, публикация была вдохновлена Бибером.
«Показываю Бибера, потому что он вдохновил меня сделать тату. Ты хочешь посмотреть? Это мой секрет, так что его никогда не увидеть», — написала артистка, обращаясь то ли к нему, то ли к своей аудитории.Далее Спирс размышляла о возрасте и поделилась личными мыслями: по её словам, дети заставляют её чувствовать себя очень взрослой. Певица также заметила, что Мадонна, как она выразилась, старше Джастина Тимберлейка почти на 40 лет, и вспомнила «классную песню» из прошлого. При этом Бритни подчеркнула, что её с Бибером разделяет всего десятилетие — и это, по её словам, «сводит с ума».