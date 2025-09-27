«Украл три ляма и сидит довольный!»: Певица Инстасамка публично обвинила известного стилиста Николая Овечкина в мошенничестве

27 сентября 2025, 00:38

Певица Инстасамка обвинила стилиста Николая Овечкина в воровстве 3 миллионов рублей

Инстасамка / Дарья Зотеева (Фото: Instagram* @instasamka)

Рэперша Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) публично обвинила известного стилиста Николая Овечкина в присвоении около трех миллионов рублей, выделенных на съемки ее клипа «BOSS». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Певица уверяет, что выделила Овечкину большие деньги на рабочие расходы, однако он потратил их на личные нужды. В результате мужчина «ничего не сделал».



По словам Инстасамки, звездный стилист также привлекал к сотрудничеству других специалистов, гарантируя оплату от ее имени. С ними он в итоге не рассчитался.



Инстасамка / Дарья Зотеева (Фото: Instagram* @instasamka)

В настоящее время команда Инстасамки готовит коллективное заявление в правоохранительные органы. К нему планируют присоединиться и другие пострадавшие, включая представителей бренда Bosco. Они заявляют, что Овечкин часто брал для своих съёмок в аренду премиум-вещи, но не возвращал их.



По последней информации, Николай Овечкин уже ответил Инстасамке. Он сказал, что не держит обиды на певицу за обвинения и намерен решать спор в правовом поле. От публичных комментариев стилист отказался «из-за договора о неразглашении».



