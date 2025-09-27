«Украл три ляма и сидит довольный!»: Певица Инстасамка публично обвинила известного стилиста Николая Овечкина в мошенничестве
Рэперша Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) публично обвинила известного стилиста Николая Овечкина в присвоении около трех миллионов рублей, выделенных на съемки ее клипа «BOSS». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Певица уверяет, что выделила Овечкину большие деньги на рабочие расходы, однако он потратил их на личные нужды. В результате мужчина «ничего не сделал».
По словам Инстасамки, звездный стилист также привлекал к сотрудничеству других специалистов, гарантируя оплату от ее имени. С ними он в итоге не рассчитался.
В настоящее время команда Инстасамки готовит коллективное заявление в правоохранительные органы. К нему планируют присоединиться и другие пострадавшие, включая представителей бренда Bosco. Они заявляют, что Овечкин часто брал для своих съёмок в аренду премиум-вещи, но не возвращал их.
По последней информации, Николай Овечкин уже ответил Инстасамке. Он сказал, что не держит обиды на певицу за обвинения и намерен решать спор в правовом поле. От публичных комментариев стилист отказался «из-за договора о неразглашении».
Певицу такая реакция поразила. Она коротко высказалась в личном блоге: «Еще бы ты обижался на меня!». Инстасамка призвала Овечкин не «объяснять» свои поступки в комментариях, а вернуть деньги пострадавшим.
Ранее актер и музыкант Стас Ярушин поделился подробностями своего конфликта с Инстасамкой. Поводом для разбирательств стал кавер на её песню, который исполнила Мия Бойка в шоу Ярушина «Музлофт».