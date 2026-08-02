«Это моветон»: экстрасенс Олег Шепс и его супруга высказались о вопросах про детей
Экстрасенс Олег Шепс и его супруга призвали уважать личные границы семейных пар
Олег Шепс и его супруга Полина признались, что больше всего их раздражают вопросы о пополнении в семье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению пары, подобные темы не должны становиться предметом обсуждения с посторонними людьми.
«Я считаю, что это некорректно… Многие прикрываются тем, что это положительный вопрос, что они желают только счастья… Но можно же представить, что у женщины могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Это ко мне не относится, но тогда это уже не настолько положительный вопрос. Может, это чья-то боль. Мы живем в XXI веке, и задавать такие вопросы — это моветон», — заявили Полина и Олег.Кроме того, супруги признались, что иногда болезненно реагируют на негативные комментарии в интернете. Однако, по словам Шепса, со временем они научились относиться к критике спокойнее, понимая, что счастливые люди редко тратят время на злые высказывания в адрес других.