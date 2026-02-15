«Это моя родина»: Билан признался, что одна награда имеет для него особый смысл

15 февраля 2026, 12:09

Дима Билан прокомментировал звание народного артиста Карачаево-Черкесии

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан высказался о присвоении ему звания народного артиста Карачаево-Черкесии, подчеркнув, что воспринимает эту награду не как формальность, а как личное признание. Об этом сообщает Super.





По словам исполнителя, для него особенно важно, что звание присвоено именно на его родине — в Карачаево-Черкесия.





«Это моя родина, понимаете? Сколько всего надо сделать, чтобы через 26 лет с первого появления на телевидении произошло это признание», — отметил артист.