«Это моя родина»: Билан признался, что одна награда имеет для него особый смысл
Дима Билан прокомментировал звание народного артиста Карачаево-Черкесии
Дима Билан высказался о присвоении ему звания народного артиста Карачаево-Черкесии, подчеркнув, что воспринимает эту награду не как формальность, а как личное признание. Об этом сообщает Super.
По словам исполнителя, для него особенно важно, что звание присвоено именно на его родине — в Карачаево-Черкесия.
«Это моя родина, понимаете? Сколько всего надо сделать, чтобы через 26 лет с первого появления на телевидении произошло это признание», — отметил артист.Певец добавил, что ценит прежде всего поддержку людей. Билан признался, что не ожидал такого решения и считает его одним из значимых событий в своей карьере.