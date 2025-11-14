Достижения.рф

«Это моя родина!»: Даня Милохин отреагировал на слухи о своём возвращении в Россию

Блогер Даня Милохин дал понять, что любит Россию, но пока что не вернётся
Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Даня Милохин спровоцировал слухи о своём возвращении в Россию после того, как ответил поклоннице в соцсетях, что «скоро приедет».



Поклонники тут же начали обсуждать возможное появление блогера в Москве и его участие в старых проектах.

В разговоре с KP.RU Милохин отрицать свои слова не стал и подчеркнул, что родина остаётся для него важной.

«Прошу не забывать, что Россия — моя родина!» — заявил он.
При этом блогер не уточнил, говорил ли он о кратком визите или о полноценном возвращении.

Напомним, Даня Милохин уехал из России в сентябре 2022 года, но приезжал ненадолго в 2024-м. Тогда стало известно, что он состоит на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года и не имеет официальных оснований для отсрочки от службы.

