«Это моя родина!»: Даня Милохин отреагировал на слухи о своём возвращении в Россию
Блогер Даня Милохин дал понять, что любит Россию, но пока что не вернётся
Даня Милохин спровоцировал слухи о своём возвращении в Россию после того, как ответил поклоннице в соцсетях, что «скоро приедет».
Поклонники тут же начали обсуждать возможное появление блогера в Москве и его участие в старых проектах.
В разговоре с KP.RU Милохин отрицать свои слова не стал и подчеркнул, что родина остаётся для него важной.
«Прошу не забывать, что Россия — моя родина!» — заявил он.При этом блогер не уточнил, говорил ли он о кратком визите или о полноценном возвращении.
Напомним, Даня Милохин уехал из России в сентябре 2022 года, но приезжал ненадолго в 2024-м. Тогда стало известно, что он состоит на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года и не имеет официальных оснований для отсрочки от службы.