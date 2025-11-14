«Это моя родина!»: Даня Милохин отреагировал на слухи о своём возвращении в Россию

14 ноября 2025, 23:19

Блогер Даня Милохин дал понять, что любит Россию, но пока что не вернётся

Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Даня Милохин спровоцировал слухи о своём возвращении в Россию после того, как ответил поклоннице в соцсетях, что «скоро приедет».





Поклонники тут же начали обсуждать возможное появление блогера в Москве и его участие в старых проектах.



В разговоре с KP.RU Милохин отрицать свои слова не стал и подчеркнул, что родина остаётся для него важной.





«Прошу не забывать, что Россия — моя родина!» — заявил он.