«Чуть хуже стало»: Яна Рудковская рассказала о состоянии сына после болезни

14 ноября 2025, 22:59

Яна Рудковская призналась, что лечит травму руки

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская всё ещё восстанавливается после травмы левой руки, которую получила летом во время игры в падел-теннис. Продюсер — левша, и ей пришлось временно переучиваться на правую руку, а кисть фиксировать ортезом. Об этом сообщает Super.





На премии OK! Awards «Больше чем звёзды» она отметила, что полного восстановления пока нет.





«Продолжается лечение, если не поможет через два месяца — будет операция. Есть один врач только, который может этим заняться», — поделилась Рудковская.

«В понедельник он выйдет на лёд. Он уже был на льду, но чуть хуже стало, поэтому в понедельник. Всё нормально», — успокоила поклонников звёздная мама.