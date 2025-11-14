Супруга Влада Соколовского призналась, что подпитывается энергией хейта

14 ноября 2025, 22:54

Жена Соколовского рассказала, как превращает негативные комментарии в позитив

Влад Соколовский с женой (Фото: Instagram* / @vs20)

На презентации нового альбома Влада Соколовского его супруга Ангелина откровенно высказалась о хейте и негативных комментариях в соцсетях. Об этом сообщает Super.





Девушка призналась, что спокойно реагирует на нападки и не стремится нравиться всем без исключения.



По её словам, сильная эмоциональная реакция людей — будь то чрезмерная любовь или резкая критика — часто говорит о внутренних дефицитах самих комментаторов.





«Если мы на кого-то проявляем очень активную реакцию, будь то супер любовь или супер какое-то, знаете, что-то негативное, то это в любом случае какой-то дефицит, который человек через вот эти эмоции закрывает», — отметила Ангелина.