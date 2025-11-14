Супруга Влада Соколовского призналась, что подпитывается энергией хейта
Жена Соколовского рассказала, как превращает негативные комментарии в позитив
На презентации нового альбома Влада Соколовского его супруга Ангелина откровенно высказалась о хейте и негативных комментариях в соцсетях. Об этом сообщает Super.
Девушка призналась, что спокойно реагирует на нападки и не стремится нравиться всем без исключения.
По её словам, сильная эмоциональная реакция людей — будь то чрезмерная любовь или резкая критика — часто говорит о внутренних дефицитах самих комментаторов.
«Если мы на кого-то проявляем очень активную реакцию, будь то супер любовь или супер какое-то, знаете, что-то негативное, то это в любом случае какой-то дефицит, который человек через вот эти эмоции закрывает», — отметила Ангелина.Она подчеркнула, что старается относиться к хейтерам с юмором и даже сознательно «подогревает» обсуждения, когда видит, что критики зациклены на одной теме. Так, когда подписчики обвинили её в анорексии, блогер записала сторис о том, что вес у неё, наоборот, увеличивается.