«Это может быть смертельно»: Азамат Мусагалиев впервые рассказал о своем заболевании

Азамат Мусагалиев (Фото: соцсети)
Шоумен Азамат Мусагалиев впервые рассказал о том, что в детстве у него диагностировали бронхиальную астму, и он лежал в больницах по три-четыре месяца.
«Так получилось, что в детстве я серьезно заболел. Бронхиальная астма. Мне буквально нельзя было шевелиться, иначе обязательно была бессонная ночь, мама не спала», — признался телеведущий в авторском драмеди-сериале «А.М.».
В семье помимо Азамата росло еще двое старших детей. Однако мать занималась здоровьем младшенького и регулярно возила его на обследования и лежала с ним в больнице по три-четыре месяца.
«Один раз я услышал, что это может быть смертельно. Увидел, как мама плакала. И я такой: "Ну всё, я не получился"», — вспомнил шоумен.
Юному Азамату даже выдали документ, подтверждающий инвалидность, благодаря которому родители получали выплаты. Став постарше, хитрый парень научился произвольно вызывать у себя хрипы, и врачи постоянно продлевали удостоверение.
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