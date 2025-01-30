«Вижу импланты»: Дженнер вывалила силиконовую грудь на модном показе в Париже

Кайли Дженнер (Фото: соцсети)
Модель Кайли Дженнер поразила всех своим сексуальным образом в рамках парижского показа Jean Paul Gaultier Haute Couture. Девушка была в первом ряду.
Юзеры в сети ответили на такой поступок негодованием. По их мнению, образ слишком вульгарен для Недели высокой моды.
Кайли Дженнер (Фото: соцсети)
Что касается личной странички звезды подиума, там абсолютно противоположная реакция. Фанаты называют Кайли дивой, утверждая, что она — «бомба!»
Перед этим стало известно, что сейчас происходит с Джастином Бибером.
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Кайли Дженнер (Фото: соцсети)
«Я разочарован, где ваше чувство вкуса?»; «Все, что я вижу, это грудные импланты»; «Что случилось с Jean Paul Gaultier? Пали так низко», — отреагировали пользователи.
Что касается личной странички звезды подиума, там абсолютно противоположная реакция. Фанаты называют Кайли дивой, утверждая, что она — «бомба!»
Перед этим стало известно, что сейчас происходит с Джастином Бибером.
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Никита Кротов