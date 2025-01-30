«Вижу импланты»: Дженнер вывалила силиконовую грудь на модном показе в Париже

Композитор Юрий Лоза возмутился от слов певца Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура, о том, что тот отказался бы выступать с Лозой на одной сцене из-за веры музыканта в плоскую Землю и загонов в голове. В беседе с Общественной Службой Новостей автор хита «Плот» заявил, что Шура не раз выходил с ним на одну сцену, пел, радовал зрителей и зарабатывал «свои денежки».