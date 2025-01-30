Интимные видео, измены и девственность: шокирующие подробности разрыва скандальной пары «‎Битвы экстрасенсов» Шепса и Керро

Александр Шепс и Мэрилин Керро (Фото: соцсети)
Несколько лет назад вся Россия обсуждала яркую пару медиумов Александра Шепса и Мэрилин Керро, ставших известными благодаря популярному шоу. Казалось, их любовь была крепкой и они обязательно поженятся.
Однако сегодня они избегают общения: Мэрилин стала мамой троих детей, а Александр так и не женился. Оба продолжают подкалывать друг друга в социальных сетях, хотя раньше были идеальной парой.
Что же привело к их разрыву? Подобнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Финал шоу оказался поистине романтичным: Александр одержал победу, а его загадочная возлюбленная заняла второе место. В тот момент, когда он попытался вручить ей долгожданную статуэтку, она уклонилась от подарка, вместо этого подарив ему страстный поцелуй, который говорил о многом.
Сначала их обвиняли в том, что они лишь пытаются привлечь внимание к проекту и на самом деле не имеют отношений. Однако даже после завершения шоу медиумы продолжали радовать своих поклонников совместным контентом и откровенными подробностями своего романа.
Мэрилин даже призналась, что Александр стал её первым мужчиной — до него мужчины избегали её из-за сильной энергетики, которую могла выдержать только душа экстрасенса.
В 2014 году Шепс подарил Керро таинственный футляр, внутри которого, по слухам, находилось обручальное кольцо.
Мэрилин неоднократно спрашивали о том, когда же фанаты смогут увидеть их долгожданную свадьбу. Однако на все эти вопросы медиум отвечала примерно одинаково.
В 2016 году все изменилось, когда начался 17 сезон проекта. Керро, занявшая второе место несколько лет назад, решила снова попробовать свои силы и дойти до финала.
Шепс всей душой поддерживал свою любимую, однако Керро сообщила, что они с Александром больше не живут вместе. Она подчеркивала, что они искренне ценят друг друга и не хотят терять связь, но в их отношениях происходит что-то странное.
Фанаты начали подозревать, что разногласия касаются желания Керро стать матерью. В финале сезона она не заняла первое место, но получила букет от Шепса и поцелуй. Однако в декабре она объявила о разрыве, отметив, что они остались друзьями без обид.
Керро отметила, что осознает, как сложно некоторым смириться с ее решением уйти от Шепса. Однако она подчеркнула, что уже два года счастлива с другим мужчиной. По ее словам, ни одна женщина не покинет отношения, если она в них удовлетворена. Мэрилин добавила, что её прежняя связь не приносила ей счастья, что и стало причиной её решения разорвать эти отношения. Таким образом, она ясно дала понять, что выбор был осознанным и обоснованным.
Аудитория решила, что Мэрилин Керро предала своего возлюбленного, нагло уйдя к другому мужчине. Однако сама маг раскрыла, что на протяжении четырех лет Шепс обманывал её, продолжая около десяти лет состоять в других отношениях.
Таким образом, она пыталась защититься от угроз и шантажа, которые, по её словам, исходили от экстрасенса. Мэрилин утверждала, что её бывший партнер угрожает выложить в интернет интимное видео с её участием. Также знаменитость призвала Александра вернуть ей два миллиона рублей, которые она одолжила на открытие магазина магии в Самаре.
Керро утверждает, что Шепс шантажировал её и обманывал, в то время как Шепс отрицает эти обвинения, подчеркивая, что расставание было обоюдным и без предательства. Он считает, что Мэрилин просто хочет внимания и вспоминает их отношения положительно, хотя сейчас влюблён в другую женщину.
Керро, воспитывающая троих детей, отошла от эзотерики после сложных отношений с норвежцем Марком Хансеном, от которого у неё есть сын, и с которым она рассталась из-за угроз и насилия. В 2022 году она родила третьего сына, личность отца ребенка остаётся неизвестной.
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Что же привело к их разрыву? Подобнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первый мужчинаВ юности оба медиума обнаружили в себе удивительные способности, которые позволили им наладить связь с потусторонним миром. Их таланты вскоре привели их на крупное реалити-шоу федерального канала, где они стали звездами, а экстрасенсы начали обсуждаться по всей стране.
Фото: istockphoto/LesDaMore
Битва экстрасенсовВ 2013 году они вместе приняли участие в 14 сезоне программы. С первых минут зрители заметили между ними особую связь. Однако оба героя не спешили раскрывать подробности своей личной жизни, ведь совсем недавно каждый из них встречался с другими.
Финал шоу оказался поистине романтичным: Александр одержал победу, а его загадочная возлюбленная заняла второе место. В тот момент, когда он попытался вручить ей долгожданную статуэтку, она уклонилась от подарка, вместо этого подарив ему страстный поцелуй, который говорил о многом.
Сначала их обвиняли в том, что они лишь пытаются привлечь внимание к проекту и на самом деле не имеют отношений. Однако даже после завершения шоу медиумы продолжали радовать своих поклонников совместным контентом и откровенными подробностями своего романа.
Мэрилин даже призналась, что Александр стал её первым мужчиной — до него мужчины избегали её из-за сильной энергетики, которую могла выдержать только душа экстрасенса.
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СвадьбаНесмотря на то, что их союз выглядел крепким и счастливым, знаменитости не спешили узаконить свои отношения. На протяжении нескольких лет они встречались, вместе посещали различные мероприятия и делились с поклонниками своей любовью, даже жили под одной крышей и показывали свое уютное гнездышко, но до брака дело так и не доходило.
В 2014 году Шепс подарил Керро таинственный футляр, внутри которого, по слухам, находилось обручальное кольцо.
Мэрилин неоднократно спрашивали о том, когда же фанаты смогут увидеть их долгожданную свадьбу. Однако на все эти вопросы медиум отвечала примерно одинаково.
«Брак — это как игра, показательные выступления. Сходить в загс — всего лишь поставить штамп в паспорте, это как крикнуть всему миру: «Смотрите, как мы друг друга любим! Никогда не мечтала о пышном торжестве, белом платье, огромном торте и прочих атрибутах свадьбы», — говорила она.
Фото: istockphoto/Patrick Schumacher
В 2016 году все изменилось, когда начался 17 сезон проекта. Керро, занявшая второе место несколько лет назад, решила снова попробовать свои силы и дойти до финала.
Шепс всей душой поддерживал свою любимую, однако Керро сообщила, что они с Александром больше не живут вместе. Она подчеркивала, что они искренне ценят друг друга и не хотят терять связь, но в их отношениях происходит что-то странное.
Разрыв отношенийВ 2016 году Мэрилин Керро вновь заявила о своих чувствах к Александру Шепсу, несмотря на то что они уже не живут вместе. Она подчеркнула, что уважает и любит его, но их отношения изменились.
Фанаты начали подозревать, что разногласия касаются желания Керро стать матерью. В финале сезона она не заняла первое место, но получила букет от Шепса и поцелуй. Однако в декабре она объявила о разрыве, отметив, что они остались друзьями без обид.
Александр Шепс (Фото: соцсети)
Шокирующие подробностиМэрилин Керро столкнулась с негативной реакцией со стороны поклонниц Александра Шепса после их разрыва. Это обстоятельство вызвало у нее сильное раздражение. В 2019 году она решила открыто поделиться шокирующими подробностями своих отношений с ним.
Керро отметила, что осознает, как сложно некоторым смириться с ее решением уйти от Шепса. Однако она подчеркнула, что уже два года счастлива с другим мужчиной. По ее словам, ни одна женщина не покинет отношения, если она в них удовлетворена. Мэрилин добавила, что её прежняя связь не приносила ей счастья, что и стало причиной её решения разорвать эти отношения. Таким образом, она ясно дала понять, что выбор был осознанным и обоснованным.
Аудитория решила, что Мэрилин Керро предала своего возлюбленного, нагло уйдя к другому мужчине. Однако сама маг раскрыла, что на протяжении четырех лет Шепс обманывал её, продолжая около десяти лет состоять в других отношениях.
«Пришло время остановить поток угроз, которые я получаю в письмах. У меня их много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами, и если это не прекратится, я подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года, веря в нашу любовь. А ты уже десять лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своим партнером и, пожалуйста, оставь меня в покое», — обращалась Керро к своему экс-возлюбленному.
Таким образом, она пыталась защититься от угроз и шантажа, которые, по её словам, исходили от экстрасенса. Мэрилин утверждала, что её бывший партнер угрожает выложить в интернет интимное видео с её участием. Также знаменитость призвала Александра вернуть ей два миллиона рублей, которые она одолжила на открытие магазина магии в Самаре.
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Шантажировал и обманывалМэрилин Керро и Александр Шепс продолжают обсуждать свое расставание, каждый со своей точки зрения.
Керро утверждает, что Шепс шантажировал её и обманывал, в то время как Шепс отрицает эти обвинения, подчеркивая, что расставание было обоюдным и без предательства. Он считает, что Мэрилин просто хочет внимания и вспоминает их отношения положительно, хотя сейчас влюблён в другую женщину.
Мэрилин Керро (Фото: соцсети)
Керро, воспитывающая троих детей, отошла от эзотерики после сложных отношений с норвежцем Марком Хансеном, от которого у неё есть сын, и с которым она рассталась из-за угроз и насилия. В 2022 году она родила третьего сына, личность отца ребенка остаётся неизвестной.
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