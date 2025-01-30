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Интимные видео, измены и девственность: шокирующие подробности разрыва скандальной пары «‎Битвы экстрасенсов» Шепса и Керро

Александр Шепс и Мэрилин Керро (Фото: соцсети)

Александр Шепс и Мэрилин Керро (Фото: соцсети)

Несколько лет назад вся Россия обсуждала яркую пару медиумов Александра Шепса и Мэрилин Керро, ставших известными благодаря популярному шоу. Казалось, их любовь была крепкой и они обязательно поженятся.
Однако сегодня они избегают общения: Мэрилин стала мамой троих детей, а Александр так и не женился. Оба продолжают подкалывать друг друга в социальных сетях, хотя раньше были идеальной парой.

Что же привело к их разрыву? Подобнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Первый мужчина

В юности оба медиума обнаружили в себе удивительные способности, которые позволили им наладить связь с потусторонним миром. Их таланты вскоре привели их на крупное реалити-шоу федерального канала, где они стали звездами, а экстрасенсы начали обсуждаться по всей стране.

Фото: istockphoto/LesDaMore

Битва экстрасенсов

В 2013 году они вместе приняли участие в 14 сезоне программы. С первых минут зрители заметили между ними особую связь. Однако оба героя не спешили раскрывать подробности своей личной жизни, ведь совсем недавно каждый из них встречался с другими.

Финал шоу оказался поистине романтичным: Александр одержал победу, а его загадочная возлюбленная заняла второе место. В тот момент, когда он попытался вручить ей долгожданную статуэтку, она уклонилась от подарка, вместо этого подарив ему страстный поцелуй, который говорил о многом.

Сначала их обвиняли в том, что они лишь пытаются привлечь внимание к проекту и на самом деле не имеют отношений. Однако даже после завершения шоу медиумы продолжали радовать своих поклонников совместным контентом и откровенными подробностями своего романа.

Мэрилин даже призналась, что Александр стал её первым мужчиной — до него мужчины избегали её из-за сильной энергетики, которую могла выдержать только душа экстрасенса.

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Свадьба

Несмотря на то, что их союз выглядел крепким и счастливым, знаменитости не спешили узаконить свои отношения. На протяжении нескольких лет они встречались, вместе посещали различные мероприятия и делились с поклонниками своей любовью, даже жили под одной крышей и показывали свое уютное гнездышко, но до брака дело так и не доходило.

В 2014 году Шепс подарил Керро таинственный футляр, внутри которого, по слухам, находилось обручальное кольцо.

Мэрилин неоднократно спрашивали о том, когда же фанаты смогут увидеть их долгожданную свадьбу. Однако на все эти вопросы медиум отвечала примерно одинаково.

«Брак — это как игра, показательные выступления. Сходить в загс — всего лишь поставить штамп в паспорте, это как крикнуть всему миру: «Смотрите, как мы друг друга любим! Никогда не мечтала о пышном торжестве, белом платье, огромном торте и прочих атрибутах свадьбы», — говорила она.

Фото: istockphoto/Patrick Schumacher

В 2016 году все изменилось, когда начался 17 сезон проекта. Керро, занявшая второе место несколько лет назад, решила снова попробовать свои силы и дойти до финала.

Шепс всей душой поддерживал свою любимую, однако Керро сообщила, что они с Александром больше не живут вместе. Она подчеркивала, что они искренне ценят друг друга и не хотят терять связь, но в их отношениях происходит что-то странное.

Разрыв отношений

В 2016 году Мэрилин Керро вновь заявила о своих чувствах к Александру Шепсу, несмотря на то что они уже не живут вместе. Она подчеркнула, что уважает и любит его, но их отношения изменились.

Фанаты начали подозревать, что разногласия касаются желания Керро стать матерью. В финале сезона она не заняла первое место, но получила букет от Шепса и поцелуй. Однако в декабре она объявила о разрыве, отметив, что они остались друзьями без обид.

Александр Шепс (Фото: соцсети)

Шокирующие подробности

Мэрилин Керро столкнулась с негативной реакцией со стороны поклонниц Александра Шепса после их разрыва. Это обстоятельство вызвало у нее сильное раздражение. В 2019 году она решила открыто поделиться шокирующими подробностями своих отношений с ним.

Керро отметила, что осознает, как сложно некоторым смириться с ее решением уйти от Шепса. Однако она подчеркнула, что уже два года счастлива с другим мужчиной. По ее словам, ни одна женщина не покинет отношения, если она в них удовлетворена. Мэрилин добавила, что её прежняя связь не приносила ей счастья, что и стало причиной её решения разорвать эти отношения. Таким образом, она ясно дала понять, что выбор был осознанным и обоснованным.

Аудитория решила, что Мэрилин Керро предала своего возлюбленного, нагло уйдя к другому мужчине. Однако сама маг раскрыла, что на протяжении четырех лет Шепс обманывал её, продолжая около десяти лет состоять в других отношениях.

«Пришло время остановить поток угроз, которые я получаю в письмах. У меня их много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами, и если это не прекратится, я подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года, веря в нашу любовь. А ты уже десять лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своим партнером и, пожалуйста, оставь меня в покое», — обращалась Керро к своему экс-возлюбленному.

Таким образом, она пыталась защититься от угроз и шантажа, которые, по её словам, исходили от экстрасенса. Мэрилин утверждала, что её бывший партнер угрожает выложить в интернет интимное видео с её участием. Также знаменитость призвала Александра вернуть ей два миллиона рублей, которые она одолжила на открытие магазина магии в Самаре.

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Шантажировал и обманывал

Мэрилин Керро и Александр Шепс продолжают обсуждать свое расставание, каждый со своей точки зрения.

Керро утверждает, что Шепс шантажировал её и обманывал, в то время как Шепс отрицает эти обвинения, подчеркивая, что расставание было обоюдным и без предательства. Он считает, что Мэрилин просто хочет внимания и вспоминает их отношения положительно, хотя сейчас влюблён в другую женщину.

Мэрилин Керро (Фото: соцсети)

Керро, воспитывающая троих детей, отошла от эзотерики после сложных отношений с норвежцем Марком Хансеном, от которого у неё есть сын, и с которым она рассталась из-за угроз и насилия. В 2022 году она родила третьего сына, личность отца ребенка остаётся неизвестной.

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#статьи
Потеряла сына, обрела счастье с гинекологом и построила успешную карьеру: как живет актриса Наталия Антонова
30 января 2025, 16:29

Наталия Антонова (Фото: кадр из фильма «Сводные сестры»)

Знаменитая актриса театра и кино Наталия Антонова давно стала любимицей российских зрителей. Однако с 2021 года она частично приостановила свою деятельность и не появляется на больших экранах.
О том, как сложилась личная жизнь актрисы и чем она занимается сейчас, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Наталия Антонова родилась 12 марта 1974 года в Москве. После окончания школы по настоянию родителей она поступила в Московский гуманитарный университет на продюсера.

«Стоило мне на первом курсе сообщить родителям, что ошиблась с выбором и хочу пойти в актрисы, они твердо сказали: „Диплом принеси и иди куда хочешь“. Я поступила в Щукинское театральное училище и продолжала учиться в гуманитарном. Если бы не строгость родителей, бросила бы», — вспоминала Антонова.

В 1997 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Совмещать учебу было тяжело, но Наталия справилась. Она получила несколько дипломов. Примечательно, что после окончания продюсерского факультета Наталии не единожды предлагали поставить спектакль.

Театр и кинематограф


Дебют Антоновой на сцене состоялся еще в студенческие годы: ее пригласили в театр им. Н. Гоголя. Она сыграла Сашу в постановке «Иванов». После получения диплома девушку официально приняли в штат.

Наталия Антонова (Фото: кадр из сериала «Каменская»)

В 1997 году она сыграла Веру Лебедеву, возлюбленную поэта Алексея Кольцова в фильме «На заре туманной юности». Затем Наталия снялась в комедии «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски» и популярном детективном сериале «Каменская» вместе с Еленой Яковлевой, Сергеем Никоненко, Дмитрием Нагиевым. Всего в фильмографии насчитывается более 70 работ.

Что известно о личной жизни Антоновой


Первым мужем Наталии Антоновой был народный артист России Александр Вершинин. Они не только официально расписались, но и повенчались в церкви. Однако даже венчание не спасло брак: спустя пять лет они развелись. В этом союзе родился сын Артем, который тоже стал актером.

Вторым мужем Антоновой стал врач-гинеколог Николай Семенов. В этом браке у артистки родились еще двое наследников: Никита и Максим.

Наталия Антонова с сыновьями (Фото: соцсети)

В 2021 году в программе «Судьба человека» Антонова рассказала о смерти сына в 2018 году. По ее словам, мальчик появился на свет раньше положенного срока и сразу попал в отделение детской реанимации. Медики боролись за его жизнь на протяжении двух месяцев, но спасти его не смогли.

«В октябре 2018 года я родила четвертого сына, мы назвали его Николаем, Николаем Николаевичем. А через два месяца и три дня его не стало, произошла остановка сердца. Смерть сына не могла меня не изменить. Горе, оно трезвит», — рассказывала Антонова.

По словам актрисы, именно вера в Бога помогла ей пережить горе.

Что Антонова говорила об Украине и СВО


Наталия Антонова в свое время часто приезжала на Украину из-за съемок.

«С актерами и режиссерами из Киева я перестала общаться, потому что их соцсети наполнены агрессией. Хотя очень горько, ведь есть режиссеры, с которыми мы делали по несколько работ в Киеве. Мы занимаемся мирной профессией, аполитичной, если можно так сказать. Не принимаю тех молодых артистов, которые, пользуясь публичностью, говорят сегодня о политике, ничего не понимая, не зная истории. Порой они переобуваются туда-сюда», — рассказывала артистка в передаче «Жизнь и судьба».

Антонова также рассказала, что во время работы на Украине она замечала пренебрежительное отношение коллег.

После начала спецоперации на Украине старший сын актрисы Артем не боялся частичной мобилизации и в случае получения повестки был готов идти на СВО, чтобы защищать свою страну. Семья поддержала его в этом решении.

«Он мне сказал: „Мам, когда придет повестка, я пойду“. Младшие сыновья ответили: „Брат, мы тебя уважаем“. Поначалу я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей — защитников родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной», — подчеркнула Антонова.

Чем сейчас занимается Антонова


Наталия Антонова последний раз снималась в кино в 2021 году — тогда вышел сериал «Коса» с ее участием. Сегодня актриса продолжает играть в театре. Она задействована в спектаклях «Любовь и голуби», «Идеальный муж», «8 любящих женщин», «Собачье сердце», «Миленький ты мой» и «Когда шутят ангелы».

Помимо актерской деятельности, Антонова занимается живописью.

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Схватился за ширинку: что известно о состоянии Джастина Бибера
Состояние Джастина Бибера продолжает вызывать вопросы
30 января 2025, 15:49

Джастин Бибер (Фото: соцсети)

Состояние исполнителя Джастина Бибера продолжает вызывать вопросы.
Telegram-каналы публикуют пост, где канадский певец при виде фотографов хватается за ширинку, а позже торопится по своим делам. Уточняется, что знаменитость видели в Нью-Йорке, он был один и явно в дурном настроении.

Известно, что звезда отписался от супруги в социальных сетях, а также от половины своей команды.

Перед этим сообщалось, что Бибер выпустил сторис в соцсетях, где было сказано: «Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены». При этом запись исчезла в течение нескольких минут. Журналисты подозревают, что теперь мужчине придется объясняться с женой, кто заходит в его учетную запись.

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Волочкова пожаловалась, что у нее украли платье за полмиллиона рублей
30 января 2025, 15:16

Балерина Анастасия Волочкова заявила о пропаже своего мятного платья за 500 тысяч рублей во время празднования прошлого дня рождения.
По словам балерины, дорогостоящее платье ей подарил поклонник. Оно пропало год назад во время празднования ее 48-летия в караоке-клубе друзей «Forte&Пьяно».

«Владельцы этого заведения — мои близкие друзья. И они мне выделили отдельную VIP-комнату под мою гримерку. А в тот год мне дизайнер сшил очень красивое платье мятного цвета. Я его один раз надела, а потом сменила наряд и, скорее всего, забыла там. Пропажу обнаружила, когда приехала домой. Понимаете, было очень много цветов и подарков. И среди всего этого изобилия мои помощники не заметили наряд», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Балерина сразу обратилась к руководству бара с просьбой поискать платье, но там ей ответили, что хранят даже чехол от микрофона, и платье уж точно бы нашли, если бы оно было в заведении. Там также предположили, что платье похитили, так как платье очень дорогое и видное.

При этом Волочкова надеется, что похитители все же вернут ее платье после того, как данный инцидент получит широкую огласку.

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#инцидент
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Бывший муж Анны Чиповской пришел на премьеру с новой возлюбленной
30 января 2025, 15:08

Анна Чиповская (Фото: соцсети)

С новой возлюбленной пришел на премьеру фильма «По барам» бывший муж актрисы Анны Чиповской Дмитрий Ендальцев.
Как пишет Woman, пара была раскованна, обнималась и целовалась перед прессой. Премьерный показ кинокартины состоялся накануне в кинотеатре «Синемапарк Мосфильм».

На личные вопросы Ендальцев отвечать не стал, однако было заметно, что на его личном фронте все хорошо. При этом фанаты Чиповской уверены, что нынешняя пассия артиста и в подметки не годится его экс-супруге.

Сама Чиповская сейчас в отношениях, но невестой пока становиться не собирается, поскольку разочаровалась в браке.

Ранее «Радио 1» публиковало испытания актрисы Жанны Эппле.

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#мир
#россия
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Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
30 января 2025, 15:00

Жанна Эппле (Фото: соцсети)

Фильмография Жанны Эппле насчитывает более 60 картин. Зрителям актриса полюбилась по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В картине, которую назвали русским «Сексом в большом городе», она предстала в образе самой влюбчивой героини.
О том, как сложилась жизнь актрисы Жанны Эппле — в материале «Радио 1».

Детство в детдоме


Жанна Эппле родилась 15 июля 1964 года в Москве в семье директора НИИ торфяной промышленности и учительницы. Фамилия Эппле принадлежала французским аристократам. Бабушка актрисы по отцу — из еврейской семьи Энтин. После рождения Жанну отправили на Сахалин к родителям матери, однако вскоре они сдали внучку в интернат, где Жанна пробыла 5 лет. Когда наступило время идти в школу, мама забрала ребенка в Москву. К тому времени у девочки появился отчим.

С родным отцом Жанна тепло общалась вплоть до его смерти в 2000 году. Ко встречам Жанны с отцом ее мама относилась болезненно.

«Это была ее единственная любовь, она его любила всю жизнь, даже думала не раз, что он может к ней вернуться», — вспоминала Эппле.

В результате у артистки сложились тяжелые отношения с матерью. По словам Жанны, родительница всегда была настроена скептически по отношению к жизни дочери.

В время учебы в школе Жанна занималась художественной гимнастикой, плаванием, фигурным катанием, балетом и музыкой. Окончила ГИТИС.

«Я на вступительных экзаменах читала монолог кошки из «Синей птицы», делала акробатические элементы. Когда эту программу увидел художественный совет, они обалдели и поняли, что я абсолютно ни на кого не похожа… Во мне была какая-то такая уникальность, что меня сразу взяли. Так я стала артисткой», — рассказывала актриса.

Карьера


Дебют Эппле в кино состоялся в 1988 году в фильме «Абориген». По словам артистки, она никогда не занималась своей карьерой.

«Я никогда как актриса, не самосовершенствовалась, не росла, не ждала ролей, не искала», — прокомментировала свою деятельность Жанна.

Телезрителям актриса запомнилась по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». На тот момент Эппле было 38 лет. О сериале актриса вспоминает коротко: «Постоянный плач!» Ее героиня часто плакала из-за мужчин.

Жанна Эппле (Фото: кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»)

Личная жизнь


Жанна вышла замуж в 1983 году за балетмейстера и танцовщика Алексея Бакая. Брак продлился всего два года. За этот период актриса потеряла ребенка, что стало тяжелым ударом для Жанны. Спустя некоторое время ей поставили диагноз бесплодие.

«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей, а его в это время приглашают в Америку, танцевать в Гранд-опера. За ним я не поехала. Отношения были исчерпаны» — говорила Эппле о разводе.

Семь лет актриса лечилась от бесплодия. Вскоре Жанна начала отношения с кинооператором Ильей Фрэзом. С ним она прожила 20 лет и родила сыновей Потапа (1990) и Ефима (2000). Младший сын родился недоношенным. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. Ходили слухи, что Илья бил актрису, а однажды сломал ей ключицу во время драки и выгнал с детьми из дома на мороз.

Во время съемок «Белых одежд» Эппле влюбилась в Валерия Гаркалина.

«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я — беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — рассказывала артистка в программе «Судьба человека».

Жанна также встречалась с адвокатом Сергеем Жориным. У них завязался роман, когда супруга правозащитника телеведущая Катя Гордон была беременна. Их отношения продолжились даже после того, как Гордон объявила о беременности. Спустя время Эппле публично извинилась перед Гордон, подчеркнув, что ей стыдно за произошедшее.

В настоящее время подробности о личной жизни актрисы остаются неизвестны. 60-летняя актриса не раз говорила, что не любит афишировать личную жизнь и делиться какими-то откровенными подробностями.

С 2018 года Эппле — бабушка внука Северина. В 2022 году на свет появился еще один внук актрисы, которого назвали Ермак.

Жанна Эппле с внуком (Фото: соцсети)

Жанна Эппле сегодня


Сегодня актриса продолжает активно сниматься, несмотря на проблемы со здоровьем. Известно, что Жанна Эппле перенесла несколько операций на суставах.

В 2023 году суд признал актрису банкротом. Ее имущество выставили на торги. А до этого Тверской суд Москвы взыскал с нее 109 тысяч евро в пользу предпринимателя Капитолины Полянской. Та обратилась в суд, после того как отдала знаменитости 204 тысячи евро на продвижение спектакля «Доктор Фрейд». Эппле возвращала деньги с 2010 по 2021 год, после чего перестала выплачивать долг и обратилась в суд со встречным иском, требуя признать договор займа незаключенным, но получила отказ.

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#сын
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Названа сумма долга Гоар Аветисян перед ФНС
Super: Гоар Аветисян задолжала ФНС почти 2 миллиона рублей
30 января 2025, 14:47

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Практически два миллиона рублей задолжала налоговой блогер Гоар Аветисян. Об этом сообщает Telegram-канал издания Super.
«Возможно, пора начать брать уроки у Лерчек (блогер Валерия Чекалина — прим. ред.) по жизни без Интернета», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что в столицу прилетела турецкая актриса Ханде Эрчел. Как уточнили журналисты Shot, девушка впервые в Москве. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» проживает в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. Там же находится ее коллега по цеху Барыш Ардуч. Знаменитости представят кинокартину «Оставь это ветру», где сыграли главные роли.

Поклонники уже в курсе приезда селебрити и утром буквально окружили их.

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#деньги
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В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
30 января 2025, 14:26

Ханде Эрчел (Фото: соцсеть)

В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» турецкая актриса Ханде Эрчел, пишет Shot.
По данным издания, 31-летняя Эрчел в Москве впервые. Она поселилась в столичной пятизвёздочной гостинице The Ritz-Carlton. Актриса вместе с партнёром по фильму Барышем Ардучем представит фильм «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли.

Ардуч также остановился в The Ritz-Carlton. Утром турецких звезд окружила толпа поклонников.

Ханде Эрчел обрела популярность после того, как исполнила роли в сериалах «Постучись в мою дверь», «Любовь не понимает слов», «Чёрная жемчужина», «Дочери Гюнеш», «Кольцо», «Азизе».

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#фильм
#любовь
#актриса
#пригожин
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Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт
Юрий Лоза о Шуре: ему заплатят, и он с любым споет
30 января 2025, 14:25

Юрий Лоза (фото: соцсети)

Композитор Юрий Лоза возмутился от слов певца Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура, о том, что тот отказался бы выступать с Лозой на одной сцене из-за веры музыканта в плоскую Землю и загонов в голове. В беседе с Общественной Службой Новостей автор хита «Плот» заявил, что Шура не раз выходил с ним на одну сцену, пел, радовал зрителей и зарабатывал «свои денежки».
«Мне просто до слез смешно, что Шура такое обо мне сказал. Я, признаться, ни разу о нем и слова плохого не обронил. Хорошо, было пару безобидных фрагментов, когда он появился на публике без передних зубов. Тогда я сказал, что это смешно и оригинально. Во второй раз я пошутил о Шуре, когда он уже вставил зубы, но фонограмма, под которую он выступал так и осталась с шепелявой дикцией, будто зубов все еще нет», — пояснил композитор.
Лоза добавил, что у него и самого нет большого желания выступать с Шурой, ведь ему нет разницы, кто будет петь с ним в дуэте, так как «главное – своего зрителя порадовать, бабки свои взять и поминай как звали».
«Меньше года назад он выходил на ту же сцену, что и я. И что же он врет тогда? Да и вообще, ему заплатят, он с любым споет, и куда угодно выйдет выступать, и с кем угодно. Это законы шоу-бизнеса, и никто не будет из-за непонятных антипатий отказываться от денег», — отметил музыкант.
Резюмируя, Лоза подчеркнул, что не будет предъявлять Шуре никаких претензий за то, что тот сказал в его адрес.

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#музыкант
#шоу
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«Совершенно вас не слышу»: звезда «Глухаря» прокомментировал потерю слуха
Актер Котлярский опроверг сообщения о потере слуха
30 января 2025, 14:10

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Российский актер, звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский опроверг сообщения СМИ о потере слуха. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что с ним все хорошо.
«Вы знаете, да, совершенно вас не слышу... Шучу, шучу, шучу! Мне уже товарищ написал, заволновался. Все со мной в порядке. Говорю я, а не искусственный интеллект. Все со мной отлично, все хорошо», — поделился артист.
Напомним, ранее телеграм-канал Mash писал, что Котлярский экстренно попал в больницу с жалобами на потерю слуха. Издание отмечало, что Котлярский начал быстро терять слух в последние недели, а самолечение никак не помогало.

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