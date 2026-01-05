«Это наказание»: дети Филиппа Киркорова не собираются идти по стопам отца

05 января 2026, 17:03

Филипп Киркоров рад, что его наследники выбрали не шоу-бизнес

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров признался, что его сын и дочь не хотят связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.





По словам певца, такое решение только радует: быть ребёнком звезды мирового уровня — настоящее испытание.





«Слава богу они не хотят быть такими, как я! Ведь это наказание быть сыном или дочкой большой звезды. На них всегда лежит такая ответственность, очень большой спрос. Вот даже если они будут очень талантливыми, гениальными актёрами, то люди про них скажут: «Ну понятно, что с отец хлопочет, папа и помог». Вот моя известная фамилия бы на них сильно давила», — объяснил Киркоров.