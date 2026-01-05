«Это наказание»: дети Филиппа Киркорова не собираются идти по стопам отца
Филипп Киркоров рад, что его наследники выбрали не шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что его сын и дочь не хотят связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.
По словам певца, такое решение только радует: быть ребёнком звезды мирового уровня — настоящее испытание.
«Слава богу они не хотят быть такими, как я! Ведь это наказание быть сыном или дочкой большой звезды. На них всегда лежит такая ответственность, очень большой спрос. Вот даже если они будут очень талантливыми, гениальными актёрами, то люди про них скажут: «Ну понятно, что с отец хлопочет, папа и помог». Вот моя известная фамилия бы на них сильно давила», — объяснил Киркоров.Артист отметил, что уважает выбор детей и готов поддерживать их во всём, лишь бы они чувствовали себя свободными от давления и ожиданий, связанных с его карьерой. Он также подчеркнул, что хочет, чтобы его наследники строили собственную жизнь и достижения, исходя из своих интересов, а не общественного мнения.