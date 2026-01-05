«Горячо любимый»: на могиле звезды сериала «Друзья» установили табличку

05 января 2026, 16:31

На могиле актёра Мэттью Перри установили памятную табличку

Мэттью Перри (Фото: Instagram* / @mattyperry4)

На кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе появилась именная табличка в честь актёра Мэттью Перри. Об этом сообщает Super.





Надпись на плите отдаёт дань культовому сериалу, благодаря которому Перри стал любимым для целого поколения зрителей.





«Мэттью Лэнгфорд Перри. Горячо любимый. Друг», — гласит надпись на табличке.