«Горячо любимый»: на могиле звезды сериала «Друзья» установили табличку
На могиле актёра Мэттью Перри установили памятную табличку
На кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе появилась именная табличка в честь актёра Мэттью Перри. Об этом сообщает Super.
Надпись на плите отдаёт дань культовому сериалу, благодаря которому Перри стал любимым для целого поколения зрителей.
«Мэттью Лэнгфорд Перри. Горячо любимый. Друг», — гласит надпись на табличке.Фанаты отмечают, что именно Чендлер Бинг сделал Перри любимцем целого поколения — его остроумие, самоирония и искренность оставили яркий след в сердцах миллионов зрителей. Многие признались, что часто вспоминают экранного героя и чувствуют, что им не хватает такого доброго, преданного друга, каким был персонаж Перри.