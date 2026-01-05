Достижения.рф

«Горячо любимый»: на могиле звезды сериала «Друзья» установили табличку

На могиле актёра Мэттью Перри установили памятную табличку
Мэттью Перри (Фото: Instagram* / @mattyperry4)

На кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе появилась именная табличка в честь актёра Мэттью Перри. Об этом сообщает Super.



Надпись на плите отдаёт дань культовому сериалу, благодаря которому Перри стал любимым для целого поколения зрителей.

«Мэттью Лэнгфорд Перри. Горячо любимый. Друг», — гласит надпись на табличке.
Фанаты отмечают, что именно Чендлер Бинг сделал Перри любимцем целого поколения — его остроумие, самоирония и искренность оставили яркий след в сердцах миллионов зрителей. Многие признались, что часто вспоминают экранного героя и чувствуют, что им не хватает такого доброго, преданного друга, каким был персонаж Перри.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0