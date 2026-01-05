«Пристегните ремни»: Дима Билан заявил, что в 2026 году освоит новую профессию
Дима Билан задумался о карьере командира воздушного судна
Дима Билан сделал неожиданное заявление и признался, что в 2026 году хочет попробовать себя в совершенно новой сфере — артист задумался об освоении профессии командира воздушного судна.
Об этом певец рассказал в личном блоге, поделившись кадрами с лётного тренажёра.
«Новый маршрут, новые высоты, новые смыслы. Отправляемся в новый 2026 год, пристегните ремни», — написал Билан, заинтриговав поклонников.Как выяснилось, за штурвалом тренажёра самолёта МС-21 артист оказался в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Там он встретился с маленькими поклонниками — 6-летней Викторией и её 4-летним братом Виктором. Мечтой детей было побывать в кабине пилота, и Билан помог её осуществить.
История девочки тронула певца особенно сильно. У Виктории тяжёлый диагноз — муковисцидоз, и, по словам родных, все медицинские процедуры она проходит под песни Димы Билана. Встреча с артистом стала для неё настоящим источником радости и поддержки.
Сам Билан отметил, что такие моменты заставляют по-новому взглянуть на жизнь и вдохновляют на смелые решения. Судя по всему, 2026 год певец действительно собирается встретить на новых высотах.