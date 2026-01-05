«Пристегните ремни»: Дима Билан заявил, что в 2026 году освоит новую профессию

05 января 2026, 16:02

Дима Билан задумался о карьере командира воздушного судна

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан сделал неожиданное заявление и признался, что в 2026 году хочет попробовать себя в совершенно новой сфере — артист задумался об освоении профессии командира воздушного судна.





Об этом певец рассказал в личном блоге, поделившись кадрами с лётного тренажёра.





«Новый маршрут, новые высоты, новые смыслы. Отправляемся в новый 2026 год, пристегните ремни», — написал Билан, заинтриговав поклонников.