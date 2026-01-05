«Съебурился, бойфренд?»: Лариса Гузеева высмеяла мужчину, от которого родила дочь
Лариса Гузеева назвала Игоря Бухарова «бойфрендом» в новом видео из Карелии
Актриса Лариса Гузеева проводит время в Карелии. В начале года звезда комедии «Тёща» отправилась в поездку по региону. В своём блоге артистка высмеяла Игоря Бухарова, от которого родила дочь Ольгу.
Гузеева напрямую обратилась к спутнику, используя ироничное слово «бойфренд». Она опубликовала видео, где Бухаров держит собачку Жужу в специальной сумке. Актриса пошутила над тем, что её спутник замёрз на улице.
«Ну что ты съебурился-то, бойфренд?» — спросила она.Поясним, что слово «съебурился» на уральском диалекте означает «съёжился». В своём обращении к подписчикам Гузеева восхитилась природой Карелии. Она показала панораму Онежского озера и строительные работы.
«Я в таком выросла, в такой красоте. Для меня это прямо вот норма», — сказала актриса.Она пожелала всем много красоты и радости и опровергла слухи о разводе с мужем.