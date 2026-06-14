«Я многому у него учусь»: Полина Гухман рассказала об отношениях с Григорием Верником

14 июня 2026, 18:47

Полина Гухман призналась, что сын Игоря Верника стал её первой любовью

Григорий Верник и Полина Гухман (Фото: Instagram* / @gr_vernik)

Актриса Полина Гухман впервые откровенно рассказала о романе с Григорием Верником — сыном народного артиста России Игоря Верника. По словам звезды сериала «Первая ракетка», эти отношения стали для неё особенно важными и заняли особое место в жизни.





В интервью WomanHit 20-летняя актриса призналась, что именно Григорий стал её первой настоящей любовью. Гухман отметила, что ценит избранника не только за харизму и обаяние, но и за его человеческие качества.



По словам актрисы, её привлекают доброта, чувство юмора, внимательность и умение поддержать в сложной ситуации. Несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте, пара легко находит общий язык и чувствует себя комфортно рядом друг с другом.



Гухман рассказала, что их отношения строятся не только на романтических чувствах, но и на взаимном уважении. Оба связаны с актёрской профессией, поэтому часто обсуждают рабочие вопросы и помогают друг другу советами.





«Я многому у него учусь. Впрочем, как и он у меня: все рабочие моменты друг друга мы всегда обсуждаем вместе, советуемся», — поделилась актриса.