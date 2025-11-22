«Это — наше прошлое»: Рой подвёл черту под творчеством Макаревича* и Пугачёвой

22 ноября 2025, 17:25

Писатель Олег Рой назвал песни Макаревича* и Пугачёвой достоянием россиян

Олег Резепкин (Фото: Instagram** @oleg_roy)

Писатель Олег Рой (настоящее имя — Олег Резепкин) заявил, что песни бывшего лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и Аллы Пугачёвой принадлежат всем жителям России.





В интервью «NEWS.ru» Резепкин пояснил, что государство и народ оплатили творчество этих артистов, поэтому люди вправе считать его своим. В пример он привёл песню Макаревича* «Поворот» и хиты Пугачёвой. Писатель подчеркнул, что творчество этих исполнителей не связано с их нынешней политической позицией.

«Все эти персонажи, ненавидящие Россию, живут в Израиле, который убивает ежедневно детей Газы. Рукоплескали Трампу — президенту страны, развязывающей самые большие и кровавые конфликты в мире. Пусть и дальше живут там, а их прошлое останется прошлым. Только это — наше прошлое», — высказался Олег.

