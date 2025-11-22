«Считал это ненормальным»: Якубович шокировал признанием о своём сне и диете
Леонид Якубович рассказал о правилах, которые помогают ему сохранять здоровье
Телеведущий Леонид Якубович рассказал о правилах, которые помогают ему поддерживать форму после 80-летия. Он соблюдает особый режим питания и сна. Подробности сообщает aif.ru.
Якубович объяснил, что ради хорошего самочувствия отказался от многих любимых блюд и перешёл на простой рацион. По его словам, вместо вареников с вишней ему теперь хватает утренней каши до самого вечера. Ведущий подробно описал свой распорядок дня.
«Ложусь рано, просыпаюсь около трёх утра, пью чай и начинаю писать. Потом ещё немного сплю — и весь день в форме», — поделился Леонид Аркадьевич.Якубович отметил, что раньше считал этот режим ненормальным и даже пытался его изменить с помощью лекарств. Но со временем он пришёл к выводу, что такой распорядок подходит именно ему.
