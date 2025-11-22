Достижения.рф

Оксана Самойлова в автодоме уехала с детьми в Суздаль на фоне развода с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Бизнесвумен Оксана Самойлова отправилась с детьми в путешествие на автодоме. Она опубликовала серию снимков в своём личном блоге.



Самойлова вместе с детьми посетила в доме на колёсах город Суздаль. Она показала интерьер транспортного средства и разместила фотографию, на которой позирует в чёрном комбинезоне.

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)
У Оксаны Самойловой и музыканта Джигана четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид. В октябре пара объявила о решении развестись. Блогер уже подала заявление в суд.

По словам Оксаны, она последний раз видела мужа 20 сентября. Их дети сейчас живут с родителями по очереди. Блогер добавила, что сейчас отец уделяет дочерям и сыновьям даже больше внимания, чем прежде.

Ранее певица Бьянка заявила, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся из-за измены рэпера.

