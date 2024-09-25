«Интим на камеру»: что муж Кати Лель сделал с домработницей «в метре от детей» и как она жила в браке

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
В январе этого года певица Катя Ляль рассталась со своим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым прожила 15 лет. Эта новость стала неожиданностью для многих, ведь их отношения считались одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы, включая измены и алкогольную зависимость супруга. О том, с чем артистка столкнулась в браке с известным предпринимателем расскажет редакция «Радио 1».
Откровения Кати Лель о жизни с мужем
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Недавно в одном из шоу Катя Лель призналась, что с самого начала знала о любовных похождениях Кузнецова, но пыталась сохранить отношения. Супруг регулярно флиртовал с другими женщинами по телефону, не скрывая этого от неё.
Проблемы не возникли внезапно — Лель замечала неладное и неоднократно обсуждала это с мужем. Каждый раз он клялся, что больше такого не повторится, и она прощала его, но вскоре всё начиналось заново. По словам артистки, причиной всему была алкогольная зависимость мужа, из-за которой он терял контроль над собой. В моменты опьянения его наглость доходила до того, что он флиртовал с женщинами прямо в туалете, и Катя слышала это.
«Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь», — поделилась артистка.
Сам Кузнецов после каждого своего «похода в туалет» настойчиво отрицал, что общался с женщинами. Ситуация становилась всё более напряжённой, и Лель решила записывать его разговоры с незнакомками, чтобы потом показать ему. В таких случаях ему было уже трудно отвертеться.
«Там не было никаких границ», — рассказывает певица о реакции мужа.
Как выяснилось, Кузнецов был абсолютно уверен, что его никто не подслушивает. Артистке было крайне неприятно и больно слышать его разговоры за своей спиной, но она до сих пор помнит каждую фразу из того, что он говорил. По её словам, для него это всё было просто игрой, а тексты почти не отличались для каждой новой знакомой.
«Он думал, что никто его не слышал. И один текст со всеми, я его уже наизусть выучила. Это вечная игра. Он в этом кайфовал, развлекался. Поэтому я поблагодарила и отпустила», — рассказала исполнительница.
Узнала об измене по видеокамерам
Лель сообщила, что узнавала об изменах мужа не только по телефонным разговорам, но и благодаря видеокамерам. Кузнецов любил проводить время с женщинами в ночных клубах.
По словам Лель, она узнала об одной из измен, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в развлекательном заведении, где ее муж был замечен с очередной женщиной. В тот момент он был пьян и не контролировал свои действия. Певица считает, что таким образом он пытался самоутвердиться, демонстрируя свою популярность среди женщин. Тем не менее, в тот раз она решила простить его.
«Видела на камерах интим с другой женщиной, когда он был в клубе. Простила и дала шанс. Когда человек, выпивая, теряет полностью контроль над собой, он не понимает, что делает. Он так самоутверждался, хотя бы в чем-то себя выражал. Герой-любовник, на которого западают женщины, такой красоты мужчина», — рассказывала певица.
Фото: РИА Новости/Екатерина ЧесноковаКузнецов уверял Лель, что не помнит большинства таких эпизодов и отрицал измены. Певица многократно пыталась помочь ему справиться с зависимостью, но он не признавал проблемы и не считал себя алкоголиком.
Однако проблемы не ограничивались лишь флиртом в состоянии опьянения. Лель была в шоке, когда узнала, что муж домогается персонала их дома на глазах у их дочери Эмилии. Долгое время она не могла понять, почему домработницы уходят без объяснений, пока все не встало на свои места.
«В метре от ребенка. Пока я в другой комнате, он приставал, домогался. В том-то и дело. Зачем эта игра нужна? Для чего? Что за азарт такой?» — вспомнила артистка.
В декабре 2023 года Лель окончательно разорвала отношения с супругом во время отдыха в спа-отеле.
Читайте также:
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Мама, у тебя есть дочь»: почему дети Бородиной недовольны ее романом с Сердюковым и кто назвал его альфонсом
«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
Анастасия Хохлова