«Это наши нормальные отношения»: Юлия Ковальчук вышла в свет без Алексея Чумакова на фоне обвинений в абьюзе

Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)
Недавно Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук дали редкое интервью, последствия которого разгребают до сих пор.
Напомним, что пару жёстко раскритиковали за откровенные заявления. Сначала Чумаков рассказал о знакомстве с будущей супругой по критериям «вдул бы или не вдул». А затем Ковальчук заявила, что не видит в словах мужа ничего криминального, чем вызвала у публики ещё больше гнева.
Накануне Ковальчук вышла в свет без мужа, но не отказалась отвечать на вопросы журналистов об интервью, ставшим скандальным. Она отметила, что они с Чумаковым «живут так» уже 18 лет.
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Накануне Ковальчук вышла в свет без мужа, но не отказалась отвечать на вопросы журналистов об интервью, ставшим скандальным. Она отметила, что они с Чумаковым «живут так» уже 18 лет.
«Это нормальные наши отношения. Если кто-то расценивает это как абьюз, это их проблемы. Если бы я обижалась, мы бы не прожили 18 лет. У меня всё более чем в порядке с чувством юмора и самооценкой, поэтому такие вещи меня никогда не задевают», – приводит слова артистки StarHit.Ковальчук также отметила, что не считает нужным перевоспитывать мужа, поскольку обычно этим занимаются неопытные молодые девушки. Наоборот, в здоровых семейных отношениях важно принимать партнёра.
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Анастасия Чинкова