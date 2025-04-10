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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе

«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе

Ковальчук заявила о готовности второй раз выйти замуж за Чумакова
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в этом году отметят 12 лет со дня свадьбы. Пара воспитывает двух дочерей и наслаждается семейной жизнью, однако недавно они столкнулись с волной хейта.
После интервью Светлане Бондарчук музыканта назвали абьюзером. Но артисты не обращают внимания на высказывания общественности и готовы доказать всем искренность своих чувств.

Чумакову и Ковальчук нравится традиция, когда проводится повторная свадебная церемония в годовщину совместной жизни. Телеведущая призналась, что с радостью бы надела подвенечное платье и вновь произнесла клятву в вечной любви.

«Если у обоих есть такое желание и возможности, почему бы это не сделать? Это всегда приятные эмоции, приятные воспоминания, возможность новых друзей посвятить в те воспоминания. По-моему, это круто!», – заявила бывшая солистка группы «Блестящие» в беседе с Woman.ru.
Артист в ответ поддержал супругу и отметил, что уже копит деньги на скорое торжество.

1 октября Чумаков и Ковальчук отметят годовщину совместной жизни. Возможно, они действительно захотят сыграть вторую свадьбу.

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Спектакль в театре Маяковского отменили из-за ухудшения состояния Немоляевой
Mash: актрисе Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем
10 апреля 2025, 20:06

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Спектакль «Бешеные деньги» в московском театре Маяковского отменили из-за того, что актрисе Светлане Немоляевой стало плохо, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что дома у артистки резко ухудшилось состояние. Родные вызвали ей скорую помощь.

В 19:00 Немоляева планировала выйти на сцену театра Маяковского. Сначала родные актрисы заявили, что спектакль состоится. Однако в последний момент мероприятие все же отменили.

«Вынуждены сообщить, что по причине болезни артиста спектакль «Бешеные деньги», запланированный на сегодня [10 апреля], переносится на 31 мая [начало в 18:00]», — подчеркнули представители театра в Телеграм-канале.

Уточнялось, что билеты можно вернуть или обменять до дня начала перенесенного мероприятия в личном кабинете.

В ноябре Светлана Немоляева поделилась, что она почувствовала себя нехорошо во время работы над ремейком фильма «Буратино». Тогда она тоже жаловалась на сердце.

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Девушка Павла Дурова раскрыла свой рост и вес

«Кому нужен этот предатель?»: Семина призвала запретить Урганту въезд в Россию
#скорая помощь
#сердце
#спектакль
#театр
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Девушка Павла Дурова раскрыла свой рост и вес
10 апреля 2025, 19:24

Юлия Вавилова (фото: Instagram*@julvavilova)

Возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова раскрыла свой рост и вес. Соответствующий пост она опубликовала в личном блоге.
24-летняя Юлия Вавилова представила фотографию, на которой позирует в чёрном кроп-тоне и брюках с заниженной талией, демонстрируя обнажённый живот.

Избранница бизнесмена ответила на вопрос одного из подписчиков о характеристиках её тела. Девушка ответила, что при росте 167 сантиметров весит 52 килограмма.

Юлия Вавилова (фото: Instagram*@julvavilova)

Ранее в Сети ходили слухи о беременности Вавиловой, которая в прошлом году на 10-м месяце потеряла ребёнка. Девушка сообщила, что это произошло на фоне переживаний из-за ареста Дурова.

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*запрещён в РФ
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#предприниматель
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«Кому нужен этот предатель?»: Семина призвала запретить Урганту въезд в Россию
Тамара Семина призвала запретить Ивану Урганту въезд в Россию
10 апреля 2025, 19:03

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала запретить телеведущему Ивану Урганту въезд в Россию. Слова звезды приводит «Абзац».
Накануне стало известно, что Минюст проверяет основания для призвания Ивана Урганта иноагентом.

Звезда фильма «Вечный зов» считает, что это слишком мягкое наказание для шоумена.

«Зачем до сих пор продвигают этого недостойного человека? Кому он нужен, этот предатель? Надо его не просто признать иноагентом, а запретить въезд в Россию. Ужас один! Родина ему и таким же, как он, давала дворцы, открывала все двери. Почему он давно не уехал? Потому что отоваривался!», – заявила Семина.
Иван Ургант пропал с телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его популярное шоу «Вечерний Ургант». Позднее гендиректор телеканала Константин Эрнст поддержал идею о его возвращении в эфир. Однако с тех пор официальное заявление по этому вопросу так и не было озвучено.

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*запрещён в РФ
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«Трезвым не был нужен»: Нарколог назвал роковую ошибку в судьбе Паши Техника
Нарколог Казанцев: Паше Технику говорили, что трезвым он никому не нужен
10 апреля 2025, 18:35

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Умершему рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) нельзя было шутить о смерти, устраивая из этого шоу. Свое мнение на этот счет выразил протоиерей Константин Харитонов.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что у Паши Техника никогда не было установки на трезвость, и это сыграло роковую роль в его судьбе.

«У него, к сожалению, была установка отключить свои мозги, уйти от этой реальности, потому что в трезвости он был в депрессии. А общество его поощряло. Ему говорили, что он трезвый никому не нужен. И в конце его слабоумие нарастало, он даже не мог ответить на вопрос, сфокусироваться», — сказал нарколог.

По словам специалиста, окружение тоже сыграло важную роль в зависимости рэпера.

«Он лишний раз всем доказывал, что можно употреблять и оставаться живым. И многих знакомых, часть молодежи он вовлек в это. Он в конце уже два слова связать не мог, было ощущение, что у него во рут постоянно был огурец. Постоянно полуприкрытые глаза, расфокусированный взгляд. Он то где-то валялся, то кто-то у него куртку отобрал, то кто-то его побил. И друзей у него толком не было», — отметил Казанцев.

Он добавил, что трезвость у Техника была только во время лишения свободны.

«Тогда он был в вынужденной трезвости. А потом снова миксовал алкоголь и наркотики. Это все его и погубило», — завершил врач.

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Внучка Ельцина опубликовала совместные фото с возлюбленным Глебом Березовским
10 апреля 2025, 18:26

Мария Юмашева (Фото: Instagram* @yumashkaa)

Внучка первого российского президента Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в соцсети новые фотографии со своим парнем Глебом Березовским.
На одном фото мужчина обнимает Марию на фоне моря, а на другом — влюбленные позируют на живописном фоне.
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)

На сегодняшний день Юмашева проживает и учится за границей. Раньше она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2023 году стало известно о её отношениях с сыном олигарха Бориса Березовского, Глебом.

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*Запрещён в РФ
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