«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в этом году отметят 12 лет со дня свадьбы. Пара воспитывает двух дочерей и наслаждается семейной жизнью, однако недавно они столкнулись с волной хейта.
После интервью Светлане Бондарчук музыканта назвали абьюзером. Но артисты не обращают внимания на высказывания общественности и готовы доказать всем искренность своих чувств.
Чумакову и Ковальчук нравится традиция, когда проводится повторная свадебная церемония в годовщину совместной жизни. Телеведущая призналась, что с радостью бы надела подвенечное платье и вновь произнесла клятву в вечной любви.
1 октября Чумаков и Ковальчук отметят годовщину совместной жизни. Возможно, они действительно захотят сыграть вторую свадьбу.
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Чумакову и Ковальчук нравится традиция, когда проводится повторная свадебная церемония в годовщину совместной жизни. Телеведущая призналась, что с радостью бы надела подвенечное платье и вновь произнесла клятву в вечной любви.
«Если у обоих есть такое желание и возможности, почему бы это не сделать? Это всегда приятные эмоции, приятные воспоминания, возможность новых друзей посвятить в те воспоминания. По-моему, это круто!», – заявила бывшая солистка группы «Блестящие» в беседе с Woman.ru.Артист в ответ поддержал супругу и отметил, что уже копит деньги на скорое торжество.
1 октября Чумаков и Ковальчук отметят годовщину совместной жизни. Возможно, они действительно захотят сыграть вторую свадьбу.
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Анастасия Чинкова