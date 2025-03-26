«Можешь ли ты теперь шлепнуть меня по попке?»: Ковальчук высмеяла хейтеров Чумакова

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)
Певица Юлия Ковальчук высмеяла хейтеров своего супруга Алексея Чумакова за их критику в отношении его. Поводом стали шутки артиста над женой.
Публика с гневом набросилась на Алексея после скандального интервью. В ответ на него зрители стали оставлять весьма* острые комментарии:
Как пишут Starhit, позже Юлия высмеяла хейтеров Чумакова и сказала:
Критики обвиняли Алексея в абьюзе над Юлией. Сам Чумаков дал свой ответ на это в своем личном блоге:
Над сложившейся ситуация пара подшучивает и дает понять, что в их отношениях царит идиллия. Сама Юлия призналась, что понимает шутки Алексея. Нападки в сторону последнего Ковальчук никак не воспринимает. Чумаков же хейтеров называет глупцами, лишенных иронии.
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«Как же Чумаков себя закопал…»;
«Юмор в том и заключается, чтобы шутить и не принижать партнера, а тут не юмор»;
«Да уж, даже не предполагал, что он такой».
Как пишут Starhit, позже Юлия высмеяла хейтеров Чумакова и сказала:
«Даже не знаю, Леш, можешь ли ты теперь меня крепко к себе прижать или шлепнуть по попке на сцене. Вдруг срочно начнут все делать разбор наших действий».
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Критики обвиняли Алексея в абьюзе над Юлией. Сам Чумаков дал свой ответ на это в своем личном блоге:
«Благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое „абьюз“. Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, работая, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе!».
Над сложившейся ситуация пара подшучивает и дает понять, что в их отношениях царит идиллия. Сама Юлия призналась, что понимает шутки Алексея. Нападки в сторону последнего Ковальчук никак не воспринимает. Чумаков же хейтеров называет глупцами, лишенных иронии.
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Иван Мусатов