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«Можешь ли ты теперь шлепнуть меня по попке?»: Ковальчук высмеяла хейтеров Чумакова

Ковальчук высмеяла хейтеров Чумакова за критику в его адрес
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Певица Юлия Ковальчук высмеяла хейтеров своего супруга Алексея Чумакова за их критику в отношении его. Поводом стали шутки артиста над женой.
Публика с гневом набросилась на Алексея после скандального интервью. В ответ на него зрители стали оставлять весьма* острые комментарии:

«Как же Чумаков себя закопал…»;

«Юмор в том и заключается, чтобы шутить и не принижать партнера, а тут не юмор»;

«Да уж, даже не предполагал, что он такой».

Как пишут Starhit, позже Юлия высмеяла хейтеров Чумакова и сказала:

«Даже не знаю, Леш, можешь ли ты теперь меня крепко к себе прижать или шлепнуть по попке на сцене. Вдруг срочно начнут все делать разбор наших действий».

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Критики обвиняли Алексея в абьюзе над Юлией. Сам Чумаков дал свой ответ на это в своем личном блоге:

«Благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое „абьюз“. Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, работая, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе!».

Над сложившейся ситуация пара подшучивает и дает понять, что в их отношениях царит идиллия. Сама Юлия призналась, что понимает шутки Алексея. Нападки в сторону последнего Ковальчук никак не воспринимает. Чумаков же хейтеров называет глупцами, лишенных иронии.

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Хотела сделать доброе дело: беременную невестку Валерии обвинили в мошенничестве
Лиану Шульгину обвинили в мошенничестве при розыгрыше призов
25 марта 2025, 22:41

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)

Лиана Шульгина решила порадовать подписчиков и устроила в соцсетях розыгрыш призов. Однако 27-летняя невестка Валерии не подозревала, что стремление сделать доброе дело приведёт её к скандалу.
Супруга бизнесмена Арсения Шульгина ждёт сейчас второго ребёнка. Перед родами она решила избавиться от ненужных вещей, а заодно и порадовать аудиторию. Безвозмездно Лиана отдала детскую кроватку, игрушки и iPhone. При этом обязательным условием стало то, что вещи победители должны забрать или самовывозом, или через услуги Яндекс-доставки.

Победительницами стали две девушки. Жительница Белгородской области выиграла детскую кроватку и игрушки, а женщина из Крыма – iPhone. Лиана отправила смартфон, а вот второй девушке предложила другой подарок от себя. Кроватка и игрушки в итоге достались выбранной Лианой москвичке.

После этого невестку Валерии стали обвинять в мошенничестве. Подписчики заявили, что девушка якобы отдала вещи «своим» и объявила победителями подставных людей.

Подобные упрёки огорчили Шульгину. Она призналась, что уже не в первый раз дарит подарки подписчикам, но после подобных случаев желание помогать пропадает.

«Читаю комментарии и в шоке. В прошлом году проводила щедрую новогоднюю акцию, дарила стиральную машину, отправляла деньги и другие подарки. Всегда стараюсь делать добрые дела и радовать вас, но после таких обвинений пропадает всякое желание что-либо организовывать. Вы сами понимаете, что благотворительность – это дело добровольное? Я вообще не обязана никому ничего отдавать или дарить, но делаю это от души», – написала девушка в соцсетях.
Лиана также рассказала, что часто помогает другим женщинам в декрете, а в прошлом году отправляла вещи в детский дом, церковь, помогала приютам и детям, находящимся в больницах, просто нигде об этом не говорила.

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Татьяна Брухунова пожаловалась на проблемы с блогом: хейтеры-«редиски» пошли на крайние меры
Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам из-за хейтеров, жалующихся на её посты
25 марта 2025, 22:38

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

У молодой супруги Евгения Петросяна непростые отношения с аудиторией в соцсетях. Сейчас хейтеры пошли на крайние меры, поэтому Татьяне Брухуновой пришлось обратиться за помощью.
Дело в том, что недоброжелатели начали массово ставить жалобы на публикуемый Татьяной контент. Звезда заподозрила неладное и обратилась за помощью к фанатам.

«Какие-то "редиски" вновь нажаловались на публикацию. Помогите, пожалуйста, выйти из тени. Нужен лайк только на этот пост», – написала Брухунова.
В итоге, количество лайков под последним постом практически достигло уровня, который был в прошлой подборке нарядов, опубликованной ранее.

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Бывшему мужу Алсу позволили покидать Россию
25 марта 2025, 22:08

Алсу и Ян Абрамовы (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в удовлетворении иска о временном ограничении бывшего мужа Яна Абрамова в выезде из России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В тексте заявления сказано об отказе в удовлетворении административного искового заявления Алсу Абрамовой к Главному межрегиональному управлению Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) по Московской области. В иске певица требовала ограничить бывшего супруга в праве выезда из России по исполнительному производству.

Напомним, что Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе прошлого года. После этого бывшие супруги начали заниматься разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене и их общим детям 2,5 миллиарда отступных, однако Алсу ответила отказом.

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Скончался младший брат Владимира Кузьмина
25 марта 2025, 21:52

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

Участник золотого состава группы «Динамик» ушёл из жизни. Александру Кузьмину было 63 года.
Владимир Кузьмин во вторник сообщил о смерти брата, опубликовав его чёрно-белую фотографию с подписью «Покойся с миром, брат» в своём Telegram-канале.

Александр Кузьмин играл на клавишных, бас-гитаре и был звукорежиссёром группы «Динамик». В конце 80-х музыкант начал писать музыку и тексты песен, которые позже вошли в альбомы его брата Владимира. Музыкант всегда был в тени брата, но однажды, во время гастролей по США решил остаться в Сан-Диего, а Владимир вернутся в Москву. Лишь спустя 18 лет Александр вновь переехал в Россию.

В последние годы у Александра были серьёзные проблемы с алкоголем.

«Я написала, чтобы не давали в руки ему (деньги – ред.), сразу отправляли в клинику. Он взял деньги, прыгнул в поезд, свалил в Сочи, уехал на море и бухает там», – заявляла в феврале супруга Александра Кузьмина.
Владимир Кузьмин не раскрыл причину смерти брата. Но, возможно, именно пристрастие к пагубной привычке погубило музыканта.

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Внебрачный сын Александра Ширвиндта ответил Юрию Назарову, выдавшему его семейную тайну

Ездит на старой Honda, а отец работает таксистом: появились новые подробности о женихе дочери Волочковой
#музыкант
#смерть
#алкоголизм
#семья
#россия
#сша
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Внебрачный сын Александра Ширвиндта ответил Юрию Назарову, выдавшему его семейную тайну
Фёдор Лукьянов ответил Юрию Назарову, назвавшему его внебрачным сыном Ширвиндта
25 марта 2025, 21:09

Фёдор Лукьянов (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В годовщину смерти Александра Ширвиндта его коллега, Юрий Назаров, сделал неожиданное заявление о том, что у режиссёра якобы есть внебрачный сын – известный политолог Фёдор Лукьянов.
В памятную дату, 15 марта, близкие Ширвиндта собрались около его могилы на Новодевичьем кладбище. Среди присутствующих были вдова режиссёра Наталья Белоусова и его сын Михаил, рядом с которыми скромно стоял Лукьянов.

Юрий Назаров близко дружил с Ширвиндтом, поэтому абсолютно уверенно заявил, что политолог является членом семьи актёра, которого приняла жена мэтра.

«Два сына (у Александра Ширвиндта – ред.)! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек! Жена Александра Наташа – умная женщина. Любила мужа больше, чем себя. Признала его внебрачного ребенка, и, видно, ребята между собой давно общаются», – раскрыл 87-летний Назаров.
Актёр также уверяет, что был свидетелем тайного романа, вспыхнувшего между Ширвиндтом и матерью Фёдора – актрисой Мариной Лукьяновой.

Фёдор Лукьянов, который, к слову, носит отчество Ширвиндта, давно обсуждается в творческих кругах. Мужчина очень похож на своего предполагаемого отца. Сейчас мужчине 58 лет, он добился больших успехов в карьере, став знаменитым политологом и журналистом-международником.

Издание StarHit связалось Лукьяновым, который прокомментировал откровенные высказывания Назарова.

«Юрий Назаров прекрасный артист, но не имею чести его знать. А свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться», – сказал политолог.
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