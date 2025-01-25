«Это не баснословная сумма»: стало известно, какую пенсию получает Лев Лещенко

Лев Лещенко (фото: соцсети)
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что получает весьма скромную пенсию — 30 тысяч рублей с учетом его регалий народного артиста и ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, он живет, не рассчитывая на пенсию, так как продолжает работать и получать гонорары, а пенсионные начисления просто копит.
Народный артист, как отмечается, зарабатывает не только благодаря музыке, но и еще занимается бизнесом в сфере лесного хозяйства.
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«Как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» мне платят около 30 тысяч рублей. Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства. <…> У меня есть гонорары, есть любимая работа, зачем мне лишнее», — пояснил Лещенко.
Народный артист, как отмечается, зарабатывает не только благодаря музыке, но и еще занимается бизнесом в сфере лесного хозяйства.
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