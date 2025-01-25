Наказать клеветников: Пи Дидди подал иск на 50 миллионов

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Рэпер Пи Дидди, известный своей скандальной репутацией, обратился в суд с иском против обвинителя и его адвоката. Исполнитель обвиняет их в клевете, в ущербе репутации и требует возмещения морального ущерба в размере 50 миллионов долларов.
Иск вызвал массу разговоров в кругах американских юристов и среди поклонников Пи Дидди, при том, что подробности дела держатся в тайне, сообщает сетевое издание womanhit.ru. Пи Дидди не собирается мириться с несправедливостью и будет идти до конца в борьбе за свое имя, которое, как ни странно, считает честным незапятнанным.
Пользователи российских соцсетей иронично сравнивают иск гнуснопрославленного Пи Дидди с недавними событиями, связанными с Еленой Блиновской. Напомним, она так же, как американский музыкант, не упустила шанс защищать свою честь в суде.
Рэпера Пи Дидди (настоящее имя – Шон Комбс) арестовали в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Ему предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Среди жертв как минимум два десятка несовершеннолетних, включая девятилетнего ребенка.
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Пользователи российских соцсетей иронично сравнивают иск гнуснопрославленного Пи Дидди с недавними событиями, связанными с Еленой Блиновской. Напомним, она так же, как американский музыкант, не упустила шанс защищать свою честь в суде.
Рэпера Пи Дидди (настоящее имя – Шон Комбс) арестовали в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Ему предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Среди жертв как минимум два десятка несовершеннолетних, включая девятилетнего ребенка.
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Александр Бойцов