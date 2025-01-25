Наказать клеветников: Пи Дидди подал иск на 50 миллионов

Влюбленные записывают для подписчиков много роликов из Турции — туда Ксения Бородина и Николай Сердюков прилетели, чтобы готовиться к свадьбе. Жених и невеста уже выбрали Ксении свадебное платье. К тому же телеведущая не перестает признаваться в любви к Стамбулу — она является ярой поклонницей турецких сериалов. Поклонники отмечают: эта страна Бородиной очень идет, ей лишь нужно выучить язык.