«Просто любим»: Сергей Жуков раскрыл секрет семейного счастья

Сергей Жуков, Регина Бурд и их дети (Фото: соцсети)
Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх», рассказал в социальной сети о своей семейной жизни. Он признался, что секрет его счастья с женой Региной Бурд кроется в глубокой любви и готовности быть опорой друг для друга.
«Я нашел своего человека», — поделился артист со своими подписчиками.
Жуков рассказал, что их любовь с Региной выросла из множества мелочей, соединившихся в крепкую опору для отношений, а вовсе не из одного какого-то крупного и значимого события. Они всегда хотели сделать друг друга счастливыми, и из этого стремления рождались вдохновение, домашний уют, способность пережить сложности.
«Региночка — это человек, который понимает меня без слов. Она всегда была и остается той, кто может поймать мой взгляд, и я сразу знаю — все будет хорошо», — признался музыкант.
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