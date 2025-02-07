Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Надежда Сысоева рассказала, что ее разочаровало на шоу «Выжить в Самарканде»

Надежда Сысоева рассказала, что ее разочаровало на шоу «Выжить в Самарканде»

Надежда Сысоева (Фото: Телеграм @sysoevatg)

Надежда Сысоева (Фото: Телеграм @sysoevatg)

Надежда Сысоева стала первой звездой, покинувшей экстремальное шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Комическая актриса уступила в испытании на вылет 29-летнему демонтажнику из Оренбурга Евгению Давлетшину. В эксклюзивном интервью VOICE она поделилась своими впечатлениями о закулисье проекта. Сысоева отметила, что у нее остались положительные эмоции от реалити-шоу. Ей понравились концепция игры, атмосфера и испытания. Актриса также подчеркнула, что ведущие оказывали ей поддержку на протяжении всего проекта.
«Каждая встреча с Ляйсан и Павлом подтверждает мою уверенность в том, что они — те люди, благодаря которым всё становится более человечным, чем могло бы быть без них. Они из года в год поддерживают нас, держат всё под контролем и делают шоу интересным для миллионов зрителей», — поделилась своим мнением актриса.

Надежда отметила, что в этом реалити-шоу старалась избегать конфликтов.



«Я извлекла много полезных уроков из предыдущего сезона, поэтому сейчас не могу назвать ни друзей, ни врагов. Я не строила близких отношений с кем-либо и старалась не ссориться», — пояснила Сысоева.

Однако у звезды Comedy Woman остались некоторые негативные ощущения от участия в проекте. Она выразила недовольство: «Из неприятного было ощущение разлада в команде. Я привыкла слушать и слышать людей, находящихся рядом со мной. К сожалению, это не всегда получалось. Я довольна своим участием в шоу, но итогом — не совсем. Тем не менее, у меня остались хорошие воспоминания, новые уроки и опыт!».

Читайте также:

«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем

Катю Кабак уличили во лжи после ее слов о начале отношений с Тимуром Родригезом

Изменил жене, выжил после болезни и женился на девушке, которая моложе на 30 лет: как живёт Михаил Шуфутинский и его дети
#звёзды
#шоу
#актриса
#люди
Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
Певица Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма
07 февраля 2025, 18:34

Анна Калашникова (Фото: Телеграм @annakalash1)

На недавней премьере боевика в Москве разгорелся неожиданный конфликт между певицей Анной Калашниковой и женой боксёра Дениса Лебедева, Кристиной. Мероприятие, приуроченное к выходу фильма с участием Лебедева, привлекло внимание множества зрителей и журналистов. Об этом сообщает mk.ru.
Во время фотосессии на красной дорожке Анна начала флиртовать с Денисом, что вызвало явное напряжение. Спортсмен, держа за руку свою супругу, выглядел нервным и пытался успокоить ситуацию, целуя Кристину и поправляя свой пиджак. Однако это не помогло: Кристина начала выражать недовольство, размахивая руками и явно недовольная поведением певицы.

Инцидент стал предметом обсуждения среди гостей премьеры, пока ситуацию не разрешил проходящий мимо режиссер фильма. Он призвал всех собраться и пройти в зал, что позволило разрядить обстановку.

На данный момент Анна Калашникова не прокомментировала произошедшее.

Читайте также:

Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери

Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия

Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
#режиссёр
#инцидент
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери
Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

Ранее стало известно, какой конфуз Волочковой попал на видео.

Читайте также:

Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия

Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером

Дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

Читайте также:

Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной

Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук

«Понял, что не долечу»: Милош Бикович пострадал во время съемок российского боевика

*Запрещен в РФ
#дети
#семья
#жизнь
#звёзды
#шоу
#девочка
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

Читайте также:

«Жалкое зрелище»: SHAMAN признался, чего ему не хватает

«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем

Дрю Бэрримор рассказала о страстных поцелуях с женатым Адамом Сэндлером

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#анастасия волочкова
#новости
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

Читайте также:

Тяжелый развод, запой и депрессия: как сейчас живет похудевшая на 40 килограмм звезда «Кадетства» Павел Бессонов

Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной

«Режет душу на куски»: Айза сравнила Егора Крида с бывшим мужем

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#свадьба
#ксения собчак
Следите за нашими новостями
в удобном формате