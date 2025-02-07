Надежда Сысоева рассказала, что ее разочаровало на шоу «Выжить в Самарканде»

Надежда Сысоева стала первой звездой, покинувшей экстремальное шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Комическая актриса уступила в испытании на вылет 29-летнему демонтажнику из Оренбурга Евгению Давлетшину. В эксклюзивном интервью VOICE она поделилась своими впечатлениями о закулисье проекта. Сысоева отметила, что у нее остались положительные эмоции от реалити-шоу. Ей понравились концепция игры, атмосфера и испытания. Актриса также подчеркнула, что ведущие оказывали ей поддержку на протяжении всего проекта.