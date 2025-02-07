Надежда Сысоева рассказала, что ее разочаровало на шоу «Выжить в Самарканде»

Надежда Сысоева (Фото: Телеграм @sysoevatg)
Надежда Сысоева стала первой звездой, покинувшей экстремальное шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Комическая актриса уступила в испытании на вылет 29-летнему демонтажнику из Оренбурга Евгению Давлетшину. В эксклюзивном интервью VOICE она поделилась своими впечатлениями о закулисье проекта. Сысоева отметила, что у нее остались положительные эмоции от реалити-шоу. Ей понравились концепция игры, атмосфера и испытания. Актриса также подчеркнула, что ведущие оказывали ей поддержку на протяжении всего проекта.
«Каждая встреча с Ляйсан и Павлом подтверждает мою уверенность в том, что они — те люди, благодаря которым всё становится более человечным, чем могло бы быть без них. Они из года в год поддерживают нас, держат всё под контролем и делают шоу интересным для миллионов зрителей», — поделилась своим мнением актриса.
Надежда отметила, что в этом реалити-шоу старалась избегать конфликтов.
«Я извлекла много полезных уроков из предыдущего сезона, поэтому сейчас не могу назвать ни друзей, ни врагов. Я не строила близких отношений с кем-либо и старалась не ссориться», — пояснила Сысоева.
Однако у звезды Comedy Woman остались некоторые негативные ощущения от участия в проекте. Она выразила недовольство: «Из неприятного было ощущение разлада в команде. Я привыкла слушать и слышать людей, находящихся рядом со мной. К сожалению, это не всегда получалось. Я довольна своим участием в шоу, но итогом — не совсем. Тем не менее, у меня остались хорошие воспоминания, новые уроки и опыт!».
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