«Это не дисс»: Оксана Самойлова рассказала, как Джиган отреагировал на её песню о бывших
Джиган услышал трек Самойловой о бывших ещё до релиза
Оксана Самойлова раскрыла, какой была реакция Джигана на её дебютную песню о бывших. Об этом сообщает Super.
Как выяснилось, для рэпера выход трека не стал неожиданностью — он услышал композицию ещё зимой, когда она только была написана.
«Он слушал ещё зимой, когда только его написали. Он такой: "Это про меня?" Я такая: "Нет"», — рассказала Самойлова во время фестиваля Dream Fest в Баку.Напомним, недавно блогер выпустила свой первый трек под творческим псевдонимом Sammy. Композиция под названием «Мамми» посвящена бывшим отношениям и сразу привлекла внимание поклонников своим провокационным содержанием.
При этом Самойлова подчеркнула, что песня не является выпадом в адрес конкретного человека. По её словам, главный герой композиции — собирательный образ, в котором многие девушки могут узнать своих бывших.
«Это не дисс. Это больше собирательный образ всех наших девчачьих бывших», — ранее объясняла блогер, призвав слушателей не воспринимать её творчество слишком серьёзно.