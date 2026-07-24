«Это не дисс»: Оксана Самойлова рассказала, как Джиган отреагировал на её песню о бывших

24 июля 2026, 21:29

Джиган услышал трек Самойловой о бывших ещё до релиза

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова раскрыла, какой была реакция Джигана на её дебютную песню о бывших. Об этом сообщает Super.





Как выяснилось, для рэпера выход трека не стал неожиданностью — он услышал композицию ещё зимой, когда она только была написана.





«Он слушал ещё зимой, когда только его написали. Он такой: "Это про меня?" Я такая: "Нет"», — рассказала Самойлова во время фестиваля Dream Fest в Баку.

«Это не дисс. Это больше собирательный образ всех наших девчачьих бывших», — ранее объясняла блогер, призвав слушателей не воспринимать её творчество слишком серьёзно.