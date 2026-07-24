MARGO прокомментировала резонансные слова Алёны Водонаевой о детях

24 июля 2026, 20:20

MARGO считает, что высказывание Водонаевой о детях восприняли неправильно

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица MARGO высказалась о недавнем заявлении Алёны Водонаевой, которая, комментируя плач ребёнка во время прогулки на лодке, в шутку сказала, что его нужно «выбросить за борт». Слова телеведущей вызвали широкий общественный резонанс.





В беседе с Popcake MARGO, воспитывающая трёхлетнего сына, предположила, что Водонаева не вкладывала в свои слова буквальный смысл и лишь неудачно пошутила.





«Думаю, Алёна просто хотела пошутить, но не все поняли этот юмор. Расстраивает, когда кто-то плачет и портит настроение и себе, и окружающим. Действительно, не везде стоит тащить за собой деток», — отметила певица.