MARGO прокомментировала резонансные слова Алёны Водонаевой о детях
MARGO считает, что высказывание Водонаевой о детях восприняли неправильно
Певица MARGO высказалась о недавнем заявлении Алёны Водонаевой, которая, комментируя плач ребёнка во время прогулки на лодке, в шутку сказала, что его нужно «выбросить за борт». Слова телеведущей вызвали широкий общественный резонанс.
В беседе с Popcake MARGO, воспитывающая трёхлетнего сына, предположила, что Водонаева не вкладывала в свои слова буквальный смысл и лишь неудачно пошутила.
«Думаю, Алёна просто хотела пошутить, но не все поняли этот юмор. Расстраивает, когда кто-то плачет и портит настроение и себе, и окружающим. Действительно, не везде стоит тащить за собой деток», — отметила певица.При этом MARGO подчеркнула, что в некоторых ситуациях родителям действительно стоит учитывать формат отдыха и комфорт окружающих при поездках с маленькими детьми.