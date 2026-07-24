Ольга Бузова вступилась за Анну Пересильд после критики из-за поступления в театральный вуз

24 июля 2026, 20:58

Ольга Бузова призвала прекратить травлю молодой актрисы Анны Пересильд

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Ольга Бузова поддержала в соцсетях Анну Пересильд, которая столкнулась с волной критики после поступления в театральный вуз. По мнению певицы, пользователи сами противоречат себе, сначала упрекая актрису в отсутствии профильного образования, а затем — в самом факте поступления.





Бузова отметила, что многие обвиняют Пересильд лишь потому, что она родилась в известной актёрской семье, хотя сама Анна никак не могла повлиять на это.





«Она поступила в вуз, кто-то — нет! Сначала вы обвиняете Аню, которая прекрасно играет, в том, что у неё нет образования, потом вы обвиняете её, когда она поступила на учёбу, что она такая плохая и занимает чужое место. Вы, пожалуйста, определитесь», — написала артистка.

«Она не выбирала родителей. Большое количество детей "со связями" ничего не могут, а Аня к 16 годам имеет уже несколько топовых ролей, которые войдут, как минимум, в историю», — добавила Бузова.