«Наполняют мое сердце радостью»: Эмбер Херд поделилась эмоциями после рождения близнецов

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Бывшая супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд стала мамой близнецов. По признанию звезды, мальчик и девочка наполнили ее сердце счастьем.
«Официально сообщаю новость о том, что в команде Херд появились близнецы. Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполняют мое сердце радостью. Когда четыре года назад у меня родилась моя первая малышка, Уна, мой мир изменился навсегда», — пишет звезда в своем блоге.
Как отметила Эмбер, она стала матерью на своих собственных условиях, ведь при зачатии были проблемы с фертильностью. По признанию Херд, это было для нее самым волнующим опытом.
Первым ребенком актрисы является Уна Пейдж. Девочка родилась в 2021 году. Тогда Эмбер воспользовалась услугами суррогатной матери.
Имена отцов детей Херд остаются неизвестными до сих пор. Звезда не рассказывает о своей личной жизни.
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Иван Мусатов