«Это не картинка»: Ани Лорак раскрыла главный секрет своей привлекательности

15 июля 2026, 18:15

Ани Лорак заявила, что в отношениях мужчин привлекает её энергия, а не интеллект

Каролина Куек (Фото: Telegram @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в интервью для шоу «Что о тебе думают?» рассказала о своём восприятии привлекательности и сексуальности.





Артистка заявила, что в отношениях с мужчинами ключевую роль играет не внешность, а энергетика.

«Привлекает сексуальность. Я достаточно интеллектуальна, но мужчин всё‑таки больше привлекает моя энергия. Сексуальность — это не картинка, это вязкая такая энергия», — заявила Каролина.

«Если бы люди чаще занимались любовью, никто бы никого не захотел разрушать, не желать зла, не завидовать», — считает Лорак.