«Это не картинка»: Ани Лорак раскрыла главный секрет своей привлекательности
Ани Лорак заявила, что в отношениях мужчин привлекает её энергия, а не интеллект
Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в интервью для шоу «Что о тебе думают?» рассказала о своём восприятии привлекательности и сексуальности.
Артистка заявила, что в отношениях с мужчинами ключевую роль играет не внешность, а энергетика.
«Привлекает сексуальность. Я достаточно интеллектуальна, но мужчин всё‑таки больше привлекает моя энергия. Сексуальность — это не картинка, это вязкая такая энергия», — заявила Каролина.Кроме того, певица отметила, что вкладывает в понятие секса более широкий смысл, считая его основой многих жизненных процессов. Она выразила убеждение, что активная и здоровая сексуальная жизнь положительно сказывается на состоянии общества в целом.
«Если бы люди чаще занимались любовью, никто бы никого не захотел разрушать, не желать зла, не завидовать», — считает Лорак.Звезда связала сексуальную энергию с молодостью и долголетием, подчеркнув, что женское старение напрямую зависит от ощущения себя желанной.