Стало известно о летнем концерте Алексея Чумакова под открытым небом

15 июля 2026, 17:26

Алексей Чумаков анонсировал летнее выступление в Dream Beach Club на 29 августа

Алексей Чумаков (Фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)

Певцу и шоумену Алексею Чумакову предстоит летний концерт в пляжном клубе Dream Beach Club 29 августа 2026 года.





Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе артиста, мероприятие организуют на открытой площадке с привлечением профессиональных музыкантов и использованием живого звука.



Представители Чумакова подчеркнули, что бархатный тембр голоса артиста захватывает внимание с первых нот, а его выступления запоминаются высокой энергетикой, искренностью и глубиной.

«Проживая каждую строчку своей песни, Алексей словно стирает границу между сценой и зрительным залом и устанавливает невидимую, но очень прочную эмоциональную связь со слушателем», — высказались о творчестве певца в пресс-службе.