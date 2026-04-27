«Это не культура отмены»: Тутта Ларсен высказалась о двойных стандартах
Телеведущая Тутта Ларсен поделилась мнением о различиях в отношении к мужчинам и женщинам в публичном пространстве, затронув тему так называемой «культуры отмены». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, ситуация, при которой мужчинам чаще удаётся избежать серьёзных последствий после скандалов, может быть связана с тем, что ключевые позиции в обществе по-прежнему занимают именно они. Ларсен отметила, что в подобных условиях некоторые представители мужского пола выбирают некорректные способы конкуренции, включая публичные оскорбления.
При этом телеведущая подчеркнула, что подобное поведение нельзя назвать «отменой» — скорее это показатель недостатка культуры общения. Она добавила, что уважающий себя человек, по её мнению, не станет позволять себе уничижительные высказывания в адрес женщин на публике.
Также Ларсен обратила внимание на то, что женщины, по её наблюдениям, реже позволяют себе подобную риторику в отношении мужчин, демонстрируя более сдержанный подход.
