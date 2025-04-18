«Это не лечится»: певица Слава рассказала о врождённой болезни, мешающей работать

Слава (фото: Telegram @nastya_slavaa)
Певица Слава стала ведущей премии «Шансон года». Однако своей работой исполнительница хита «Одиночество» осталась недовольна. А всему виной – врождённая болезнь.
Артистка уже выступала в роли ведущей. В первый раз она отлично справилась с этой задачей, а вот сейчас всё пошло не по плану.
Слава подчеркнула, что этот недуг у неё с рождения и вылечить его невозможно.
Артистка подчеркнула, что во время первого выступления ей предоставили короткий текст, поэтому она справилась. Но в этот раз ей очень помог соведущий Александр Маршал.
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«Сегодня было гораздо сложнее. Мне дали очень большой текст. А с моей дислексией это очень сложно. Я не справилась с задачей совершенно и очень переживала. Если у тебя есть болезнь, которую ты не можешь побороть, быть ведущей – очень тяжело», – заявила Слава, которую цитирует MK.ru.Напомним, что дислексия – это особенность работы мозга, связанная со сложностями в обучении чтению и письму. При этом заболевании у человека появляются проблемы с чтением вслух и про себя, беглостью чтения и пониманием прочитанного.
Слава подчеркнула, что этот недуг у неё с рождения и вылечить его невозможно.
Артистка подчеркнула, что во время первого выступления ей предоставили короткий текст, поэтому она справилась. Но в этот раз ей очень помог соведущий Александр Маршал.
«Но больше вести не буду, всё. У меня психологическая травма», – заключила Слава.Читайте также:
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Анастасия Чинкова