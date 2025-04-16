Слава назвала жену Петросяна «шваброй» и призвала жениться на ней

Певица Слава обратилась к юмористу Евгению Петросяну в личном блоге после объявления о расставании с Данилицким. Она заявила, что Евгению Вагановичу нужно бросать его «швабру», и предложила жениться на ней. Под «шваброй», по словам пользователей, певица подразумевала нынешнюю жену юмориста Татьяну Брухунову.