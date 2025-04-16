Слава назвала жену Петросяна «шваброй» и призвала жениться на ней

Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
Певица Слава обратилась к юмористу Евгению Петросяну в личном блоге после объявления о расставании с Данилицким. Она заявила, что Евгению Вагановичу нужно бросать его «швабру», и предложила жениться на ней. Под «шваброй», по словам пользователей, певица подразумевала нынешнюю жену юмориста Татьяну Брухунову.
Своё заявление артистка записала на камеру. Вместе с сестрой Еленой они отдыхали на пляже, как вдруг вспомнили о Петросяне. Слава отметила, что они любят юмориста и попросила родственницу станцевать как он.
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«Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы», — заявила Слава.Напомним, что певица Слава была в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким 20 лет, пара то расходилась, то сходилась. В марте она сделала шокирующее заявление в беседе с продюсером Георгием Иващенко на «ШБ-шоу».
«Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека», — сообщила певица.А после певец Евгений Кемеровский завил, что Слава вновь свободна.
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