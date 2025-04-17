Евгений Петросян смущен предложением певицы Славы жениться на ней или на сестре

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Юморист Евгений Петросян стал объектом внимания после неожиданного предложения певицы Славы. В интервью изданию «Абзац» артист выразил недоумение по поводу слов исполнительницы, которая предложила ему оставить свою жену Татьяну Брухунову и жениться на ней или на её сестре.
На прямой вопрос о возможности такого шага Петросян ответил, что даже не хочет отвечать на такие вопросы. Его реакция подчеркивает, что он не намерен комментировать подобные заявления.
Напомним, что Евгений Петросян женат в пятый раз. Его самая известная супруга – Елена Степаненко, с которой он развелся в 2018 году после длительных разбирательств по разделу имущества. В 2019 году юморист снова вступил в брак с Татьяной Брухуновой, с которой у него двое детей, несмотря на значительную разницу в возрасте — 44 года.
Певица Слава, недавно расставшаяся с избранником Анатолием Данилицким, во время отдыха с сестрой Еленой вспомнила о Петросяне и сделала свое оригинальное предложение, которое, похоже, стало неожиданностью для артиста.
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Напомним, что Евгений Петросян женат в пятый раз. Его самая известная супруга – Елена Степаненко, с которой он развелся в 2018 году после длительных разбирательств по разделу имущества. В 2019 году юморист снова вступил в брак с Татьяной Брухуновой, с которой у него двое детей, несмотря на значительную разницу в возрасте — 44 года.
Певица Слава, недавно расставшаяся с избранником Анатолием Данилицким, во время отдыха с сестрой Еленой вспомнила о Петросяне и сделала свое оригинальное предложение, которое, похоже, стало неожиданностью для артиста.
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