Евгений Петросян смущен предложением певицы Славы жениться на ней или на сестре

Мнения о Сергее Соседове изначально были неоднозначными: многие не воспринимали его всерьёз, артистам не нравились его критические замечания, а зрителям — его эксцентричные манеры. Однако со временем Соседов занял своё место на телевидении. Будущий шоумен вырос в обычной советской семье. Известно, что у него есть старший брат, отношения с которым не ладились с самого детства. Удалось ли кровным родственникам наладить связь сейчас, расскажет «Радио 1».