«Жёсткий сигнал»: Адвокат оценил шансы Сабурова оспорить запрет на въезд в РФ

Адвокат Жорин: шансы Сабурова отменить запрет на въезд в Россию сведены к нулю
Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров вряд ли сможет снять запрет на въезд в Россию. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин. Он пояснил, что решение связано с безопасностью, поэтому оспорить его почти невозможно.
В беседе с «NEWS.ru» Жорин отметил, что теоретически у Сабурова есть право обжаловать запрет в районном суде по месту нахождения органа МВД. Однако на практике шансы на успех минимальны.
«Это не административное наказание вроде просроченной регистрации. Именно поэтому срок в 50 лет для Сабурова — крайне жёсткий сигнал», — подчеркнул он.Адвокат добавил, что суд может отменить решение только при формальных нарушениях или ошибках в фактах, но если дело касается безопасности, пересмотр фактических обстоятельств маловероятен.
Накануне комик Нурлан Сабуров провёл первый концерт после депортации из России.