«Это не мой тренер!»: Елена Товстик высказалась о романе с тренером по триатлону
Елена Товстик опровергла информацию о романе с тренером Иваном Васильевым
Супруга бизнесмена Романа Товстика Елена прокомментировала сообщения о своём романе с тренером по триатлону Иваном Васильевым.
В разговоре с «Газетой.Ru» она опровергла эту информацию. Товстик заявила, что никогда не состояла в отношениях с Васильевым. Она подтвердила, что занималась триатлоном, но всегда тренировалась вместе с мужем.
«Какой ужас. Чего только не придумают. Это не мой тренер и не был никогда моим тренером. Мы с Романом, мужем, вместе занимались триатлоном и везде были вместе. У мужа были свои тренера», — сказала она.Ранее портал kp.ru со ссылкой на источники сообщил, что между Товстик и Васильевым был роман, который длился около года и приводил к ссорам в семье.