«Это не мой тренер!»: Елена Товстик высказалась о романе с тренером по триатлону

09 декабря 2025, 18:52

Елена Товстик опровергла информацию о романе с тренером Иваном Васильевым

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Супруга бизнесмена Романа Товстика Елена прокомментировала сообщения о своём романе с тренером по триатлону Иваном Васильевым.





В разговоре с «Газетой.Ru» она опровергла эту информацию. Товстик заявила, что никогда не состояла в отношениях с Васильевым. Она подтвердила, что занималась триатлоном, но всегда тренировалась вместе с мужем.

«Какой ужас. Чего только не придумают. Это не мой тренер и не был никогда моим тренером. Мы с Романом, мужем, вместе занимались триатлоном и везде были вместе. У мужа были свои тренера», — сказала она.