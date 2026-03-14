«Старый и любимый»: Певица Слава раскрыла правду об отношениях с изменившим мужем

14 марта 2026, 11:48

Певица Слава заявила, что простила гражданского мужа после его измены

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) простила своего гражданского мужа после его измены. На шоу Артёма Сорокина «До звезды» артистка рассказала о нынешних отношениях с 73-летним бизнесменом Анатолием Данилицким.





В прошлом году Сланевская объявила о расставании с отцом своей младшей дочери и резко высказывалась в его адрес, называя изменщиком. Теперь же певица пересмотрела свою позицию.

«Мужчина у меня старый, но всё равно любимый. Конечно, мы сейчас не вместе, он живёт в квартире, я — в старом доме, но душой мы всё-таки вместе», — заявила Слава.

«Живу на полную катушку. Мне это нужно, чтобы я не была злая на сцене и по жизни. Люблю заниматься сексом. Если кто-то боится и стесняется об этом говорить, то только не я», — сообщила Анастасия.